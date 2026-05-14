Zašto jedemo i kada nismo gladni: Prepoznajte ''okidače'' na vrijeme

Kada se suočimo sa viškom kilograma, često se zapitamo: „Kako se ovo desilo?“.
Nerijetko se javlja i osjećaj da više ne prepoznajemo sebe u ogledalu.
Uobičajena pretpostavka je da jedemo samo kada smo gladni. Kada neko jede više nego što mu je potrebno, lako je zaključiti da je „previše gladan“, pa se često postavlja pitanje šta tu nije u redu.
Međutim, istina je drugačija. Ne jedemo samo kada smo gladni. Fiziološka glad često je samo mali dio priče kada je riječ o prejedanju i gojaznosti. Vrlo često jedemo kao odgovor na različite okidače.
Okidači su sve situacije, misli, emocije ili spoljašnji faktori koji pokreću želju za hranom čak i kada nismo fizički gladni. Drugim riječima, oni „aktiviraju“ naviku jedenja, često automatski i bez svjesne odluke.
Osim stvarne fizičke gladi, okidači za prejedanje najčešće se dijele u nekoliko kategorija.
Sama pojava ili miris hrane može podstaći jelo, čak i kada nemamo potrebu za njim. Otvorene grickalice ili kolači često vode ka nesvjesnom grickanju.
Jedemo jer nam se nudi, jer „nije pristojno odbiti“ ili zato što svi oko nas jedu. Okupljanja i izlasci često znače više hrane nego što nam je potrebno.
Gledanje televizije, rad za računarom ili učenje često se povezuju sa jelom, pa vremenom postaju signal za hranu.
Stres, tuga, dosada ili anksioznost često vode ka jedenju kao načinu utjehe ili nagrade.
Kada smo iscrpljeni, teže donosimo svjesne odluke pa češće posežemo za brzom hranom.
Uvjeravanja poput „zaslužujem ovo“ ili „počinjem od sutra“ mogu pokrenuti prejedanje.
Praznici, rođendani ili situacije poput „vikend je“ često postaju izgovor za pretjerivanje u hrani.
Kada razumijemo šta pokreće naše ponašanje, možemo da ga mijenjamo. Bez tog uvida, prejedanje djeluje kao nešto što se „samo dešava“, što često vodi osjećaju gubitka kontrole.
Kada prepoznamo okidače:
Ne postoji jedno univerzalno rješenje, ali mogu pomoći sljedeće strategije:
Višak kilograma ne nastaje preko noći, već kroz niz malih svakodnevnih odluka. Okidači objašnjavaju zašto jedemo čak i kada nismo gladni.
Kada ih počnemo prepoznavati, odnos prema hrani postaje svjesniji, a osjećaj kontrole se postepeno vraća, prenosi Raport.
