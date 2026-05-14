Zašto jedemo i kada nismo gladni: Prepoznajte ''okidače'' na vrijeme

Kada se suočimo sa viškom kilograma, često se zapitamo: „Kako se ovo desilo?“.

Nerijetko se javlja i osjećaj da više ne prepoznajemo sebe u ogledalu.

Uobičajena pretpostavka je da jedemo samo kada smo gladni. Kada neko jede više nego što mu je potrebno, lako je zaključiti da je „previše gladan“, pa se često postavlja pitanje šta tu nije u redu.

Međutim, istina je drugačija. Ne jedemo samo kada smo gladni. Fiziološka glad često je samo mali dio priče kada je riječ o prejedanju i gojaznosti. Vrlo često jedemo kao odgovor na različite okidače.

Šta su okidači prejedanja?

Okidači su sve situacije, misli, emocije ili spoljašnji faktori koji pokreću želju za hranom čak i kada nismo fizički gladni. Drugim riječima, oni „aktiviraju“ naviku jedenja, često automatski i bez svjesne odluke.

Osim stvarne fizičke gladi, okidači za prejedanje najčešće se dijele u nekoliko kategorija.

Prisutnost hrane

Sama pojava ili miris hrane može podstaći jelo, čak i kada nemamo potrebu za njim. Otvorene grickalice ili kolači često vode ka nesvjesnom grickanju.

Društvene situacije

Jedemo jer nam se nudi, jer „nije pristojno odbiti“ ili zato što svi oko nas jedu. Okupljanja i izlasci često znače više hrane nego što nam je potrebno.

Navike i aktivnosti

Gledanje televizije, rad za računarom ili učenje često se povezuju sa jelom, pa vremenom postaju signal za hranu.

Emocije

Stres, tuga, dosada ili anksioznost često vode ka jedenju kao načinu utjehe ili nagrade.

Umor

Kada smo iscrpljeni, teže donosimo svjesne odluke pa češće posežemo za brzom hranom.

Misli

Uvjeravanja poput „zaslužujem ovo“ ili „počinjem od sutra“ mogu pokrenuti prejedanje.

Posebne prilike

Praznici, rođendani ili situacije poput „vikend je“ često postaju izgovor za pretjerivanje u hrani.

Zašto je važno prepoznati okidače?

Kada razumijemo šta pokreće naše ponašanje, možemo da ga mijenjamo. Bez tog uvida, prejedanje djeluje kao nešto što se „samo dešava“, što često vodi osjećaju gubitka kontrole.

Kada prepoznamo okidače:

postajemo svjesniji svojih obrazaca ponašanja

lakše razlikujemo fizičku glad od emocija

jednostavnije mijenjamo loše navike

Kako se nositi sa okidačima?

Ne postoji jedno univerzalno rješenje, ali mogu pomoći sljedeće strategije:

držati nezdravu hranu van vidokruga

planirati obroke unaprijed

ne jesti ispred televizora ili ekrana

pronaći zamjene poput šetnje, čaja ili kretanja

naučiti prepoznati emocije prije jela

poboljšati kvalitet sna

preispitati način razmišljanja „sve ili ništa“

naučiti odbiti hranu u društvenim situacijama

uživati u posebnim prilikama bez griže savjesti

Višak kilograma ne nastaje preko noći, već kroz niz malih svakodnevnih odluka. Okidači objašnjavaju zašto jedemo čak i kada nismo gladni.

Kada ih počnemo prepoznavati, odnos prema hrani postaje svjesniji, a osjećaj kontrole se postepeno vraća, prenosi Raport.