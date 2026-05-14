Meta uvodi "Inkognito ćaskanje" u jednu aplikaciju

Kompanija Meta saopštila je da uvodi novu funkciju "Inkognito ćaskanje“"(Incognito Chat) za svog asistenta vještačke inteligencije u aplikaciji Vocap, s ciljem jačanja zaštite privatnosti korisnika.
Američki tehnološki gigant navodi da će opcija koristiti tehnologiju privatne obrade podataka, zbog čega sadržaj razgovora neće biti dostupan nikome, uključujući i samu kompaniju, prenosi Rojters.
Kompanija navodi da se poruke neće čuvati i da će se automatski brisati, što korisnicima omogućava privatniju komunikaciju sa AI asistentom.
Nova funkcija dolazi u trenutku kada korisnici sve češće dijele lične, finansijske i zdravstvene informacije sa alatima zasnovanim na vještačkoj inteligenciji, uprkos zabrinutosti zbog zaštite podataka.
Direktor Vocapa Vil Ketkart izjavio je da korisnici žele veću privatnost prilikom korištenja AI sistema.
Rojters navodi da će funkcija za sada podržavati samo tekstualne poruke, dok Meta u narednim mjesecima planira i dodatnu opciju „Side Chat“, koja će omogućiti privatnu AI podršku unutar postojećih razgovora na Vocapu.
