Meta uvodi "Inkognito ćaskanje" u jednu aplikaciju

Kompanija Meta saopštila je da uvodi novu funkciju "Inkognito ćaskanje“"(Incognito Chat) za svog asistenta vještačke inteligencije u aplikaciji Vocap, s ciljem jačanja zaštite privatnosti korisnika.

Američki tehnološki gigant navodi da će opcija koristiti tehnologiju privatne obrade podataka, zbog čega sadržaj razgovora neće biti dostupan nikome, uključujući i samu kompaniju, prenosi Rojters.

Hronika Ubici bračnog para prijetila doživotna robija, a evo koliku kaznu je dobio: Šok u Arilju

Kompanija navodi da se poruke neće čuvati i da će se automatski brisati, što korisnicima omogućava privatniju komunikaciju sa AI asistentom.

Nova funkcija dolazi u trenutku kada korisnici sve češće dijele lične, finansijske i zdravstvene informacije sa alatima zasnovanim na vještačkoj inteligenciji, uprkos zabrinutosti zbog zaštite podataka.

Direktor Vocapa Vil Ketkart izjavio je da korisnici žele veću privatnost prilikom korištenja AI sistema.

Svijet Putin: Moskva će formirati tehnološke saveze sa drugim zemljama

Rojters navodi da će funkcija za sada podržavati samo tekstualne poruke, dok Meta u narednim mjesecima planira i dodatnu opciju „Side Chat“, koja će omogućiti privatnu AI podršku unutar postojećih razgovora na Vocapu.