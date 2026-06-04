"Malo mi je mojih zdravstvenih problema": Edin Avdić dan prije smrti ovo izgovorio

Čitava košarkaška javnost je ostala je u šoku poslije užasne vijesti da je u 47. godini života preminuo Edin Avdić, najbolji košarkaški komentator sa prostora bivše Jugoslavije i novinar koji je živio za ovaj sport.

Od ovog vječito nasmijanog Sarajlije oprostili su se brojne NBA zvijezde, legende košarke na našim prostorima, klubovi, ABA liga, najuticajniji američki košarkaški novinari...

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Edin Avdić je preminuo od posljedica iznenadnih srčanih problema, pronašla ga je supruga u stanu u Beogradu bez znakova života.

Ova vijest je šokirala sve, jer Avdić nije odavao utisak da postoji bilo kakav problem.

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Međutim, u svom posljednjem podkastu "Udvajanje", koji je vodio sa saradnikom i prijateljem Milošem Jovanovićem, sam Edin Avdić je priznao da je imao zdravstvene probleme.

Miloš Jovanović se dotakao prethodnog podkasta, kada su pričali o fudbalu i najboljim štoperima svijeta, gdje nije spomenut Nemanja Vidić, što su im mnogi gledaoci zamjerili u komentarima.

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- Kažu ljudi niste spomenuli Vidića, pa nisam stigao, ovaj zapeo Samjuel, Samjuel... Nismo stigli ni da spomenemo - rekao je Miloš Jovanović.

- Malo mi je mojih zdravstvenih problema, treba on da me ovdje potapa. E, majko, moja... - odgovorio je Edin Avdić, a sve to uz osmijeh.

Kako je to rekao, uz osmijeh, malo ko je očekivao da je to zaista nešto ozbiljno.

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Nažalost, već sutradan dobili smo tragičnu vijest da Edina Avdića više nema sa nama.

(Telegraf)