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"Malo mi je mojih zdravstvenih problema": Edin Avdić dan prije smrti ovo izgovorio

Autor:

ATV
04.06.2026 13:46

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Преминуо Един Авдић
Foto: Screenshot / YouTube

Čitava košarkaška javnost je ostala je u šoku poslije užasne vijesti da je u 47. godini života preminuo Edin Avdić, najbolji košarkaški komentator sa prostora bivše Jugoslavije i novinar koji je živio za ovaj sport.

Od ovog vječito nasmijanog Sarajlije oprostili su se brojne NBA zvijezde, legende košarke na našim prostorima, klubovi, ABA liga, najuticajniji američki košarkaški novinari...

Един Авдић

Košarka

Oglasila se ABA liga zbog smrti Edina Avdića

Edin Avdić je preminuo od posljedica iznenadnih srčanih problema, pronašla ga je supruga u stanu u Beogradu bez znakova života.

Ova vijest je šokirala sve, jer Avdić nije odavao utisak da postoji bilo kakav problem.

Един Авдић

Košarka

Poznat uzrok smrti Edina Avdića

Međutim, u svom posljednjem podkastu "Udvajanje", koji je vodio sa saradnikom i prijateljem Milošem Jovanovićem, sam Edin Avdić je priznao da je imao zdravstvene probleme.

Miloš Jovanović se dotakao prethodnog podkasta, kada su pričali o fudbalu i najboljim štoperima svijeta, gdje nije spomenut Nemanja Vidić, što su im mnogi gledaoci zamjerili u komentarima.

Един Авдић

Košarka

Ovo su momenti zbog kojih će se Edin Avdić pamtiti zauvijek

- Kažu ljudi niste spomenuli Vidića, pa nisam stigao, ovaj zapeo Samjuel, Samjuel... Nismo stigli ni da spomenemo - rekao je Miloš Jovanović.

- Malo mi je mojih zdravstvenih problema, treba on da me ovdje potapa. E, majko, moja... - odgovorio je Edin Avdić, a sve to uz osmijeh.

Kako je to rekao, uz osmijeh, malo ko je očekivao da je to zaista nešto ozbiljno.

Един Авдић

Košarka

Preminuo poznati sportski novinar i komentator Edin Avdić

Nažalost, već sutradan dobili smo tragičnu vijest da Edina Avdića više nema sa nama.

(Telegraf)

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Umro Edin Avdić

Edin Avdić

košarka

srčani udar

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