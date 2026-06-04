Detalji avionske nesreće u Hrvatskoj: Poletio iz Njemačke, stradale četiri osobe?

Autor:ATV
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Više osoba je poginulo u padu malog aviona u blizini aerodroma u Medulinu, potvrdila je istarska policija, a nezvanično se saznaje da je riječ o četvoro poginulih, dok se za dvije osobe još traga.
Prema nezvaničnim informacijama, riječ je o stranim državljanima.
Kako saznaje Indeks, avion je poletio iz Njemačke, a prema za sada dostupnim informacijama let u Hrvatskoj nije bio najavljen. Avion se prilikom udara prepolovio.
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Srušio se mali avion u Hrvatskoj: Ima poginulih?
Četvoro mrtvih, za dvije osobe se traga
„Trenutno su na terenu sve službe, od Hitne medicinske pomoći i vatrogasaca do policije, koje preduzimaju mjere i radnje iz svoje nadležnosti“, istakao je policijski službenik za odnose s javnošću Alen Pačić, potvrdivši da je u nesreći smrtno stradalo nekoliko osoba.
Avion je pao na području Kampanoža, nenaseljenom području na administrativnoj granici između Grada Pule i Opštine Medulin.
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