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Detalji avionske nesreće u Hrvatskoj: Poletio iz Njemačke, stradale četiri osobe?

Autor:

ATV
04.06.2026 13:31

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Детаљи авионске несреће у Хрватској: Полетио из Њемачке, страдале четири особе?

Više osoba je poginulo u padu malog aviona u blizini aerodroma u Medulinu, potvrdila je istarska policija, a nezvanično se saznaje da je riječ o četvoro poginulih, dok se za dvije osobe još traga.

Prema nezvaničnim informacijama, riječ je o stranim državljanima.

Avion poletio iz Njemačke

Kako saznaje Indeks, avion je poletio iz Njemačke, a prema za sada dostupnim informacijama let u Hrvatskoj nije bio najavljen. Avion se prilikom udara prepolovio.

полиција рс ротација

Region

Srušio se mali avion u Hrvatskoj: Ima poginulih?

Četvoro mrtvih, za dvije osobe se traga

„Trenutno su na terenu sve službe, od Hitne medicinske pomoći i vatrogasaca do policije, koje preduzimaju mjere i radnje iz svoje nadležnosti“, istakao je policijski službenik za odnose s javnošću Alen Pačić, potvrdivši da je u nesreći smrtno stradalo nekoliko osoba.

Avion pao na području Kampanoža

Avion je pao na području Kampanoža, nenaseljenom području na administrativnoj granici između Grada Pule i Opštine Medulin.

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Tagovi :

pao avion

Srušio se avion

Hrvatska

avion

Avionska nesreća

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