Karan čestitao ATV-u 29 godina rada: Svojim radom i zalaganjem doprinijela razvoju informisanja

Autor:ATV
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Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan uputio je, povodom 29 godina od osnivanja Alternativne televizije, čestitku direktoru, urednicima, novinarima i svim zaposlenima u ovoj medijskoj kući.
„Tokom 29 godina postojanja, Alternativna televizija izgradila je ugled medija koji blagovremeno, profesionalno i objektivno informiše javnost o najvažnijim društvenim, političkim, privrednim, kulturnim i ostalim temama.
Vaš dosadašnji rad, privrženost istinitom i tačnom informisanju te odgovornost prema gledaocima predstavljaju značajan doprinos razvoju informisanja i jačanju demokratskih vrijednosti u našem društvu.
Uvjeren sam da ćete i u narednom periodu nastaviti da unapređujete kvalitet programa, uvažavajući najviše profesionalne standarde i opravdavajući povjerenje brojnih gledalaca“, navodi se u čestitki predsjednika Republike Srpske.
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