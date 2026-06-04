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Karan čestitao ATV-u 29 godina rada: Svojim radom i zalaganjem doprinijela razvoju informisanja

Autor:

ATV
04.06.2026 13:57

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Предсједник Републике Српске
Foto: ATV

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan uputio je, povodom 29 godina od osnivanja Alternativne televizije, čestitku direktoru, urednicima, novinarima i svim zaposlenima u ovoj medijskoj kući.

„Tokom 29 godina postojanja, Alternativna televizija izgradila je ugled medija koji blagovremeno, profesionalno i objektivno informiše javnost o najvažnijim društvenim, političkim, privrednim, kulturnim i ostalim temama.

Vaš dosadašnji rad, privrženost istinitom i tačnom informisanju te odgovornost prema gledaocima predstavljaju značajan doprinos razvoju informisanja i jačanju demokratskih vrijednosti u našem društvu.

Uvjeren sam da ćete i u narednom periodu nastaviti da unapređujete kvalitet programa, uvažavajući najviše profesionalne standarde i opravdavajući povjerenje brojnih gledalaca“, navodi se u čestitki predsjednika Republike Srpske.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

Siniša Karan

predsjednik Republike Srpske

ATV 29 godina

rođendan

Čestitka

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