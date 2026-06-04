Karan čestitao ATV-u 29 godina rada: Svojim radom i zalaganjem doprinijela razvoju informisanja

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan uputio je, povodom 29 godina od osnivanja Alternativne televizije, čestitku direktoru, urednicima, novinarima i svim zaposlenima u ovoj medijskoj kući.

„Tokom 29 godina postojanja, Alternativna televizija izgradila je ugled medija koji blagovremeno, profesionalno i objektivno informiše javnost o najvažnijim društvenim, političkim, privrednim, kulturnim i ostalim temama.

Vaš dosadašnji rad, privrženost istinitom i tačnom informisanju te odgovornost prema gledaocima predstavljaju značajan doprinos razvoju informisanja i jačanju demokratskih vrijednosti u našem društvu.

Uvjeren sam da ćete i u narednom periodu nastaviti da unapređujete kvalitet programa, uvažavajući najviše profesionalne standarde i opravdavajući povjerenje brojnih gledalaca“, navodi se u čestitki predsjednika Republike Srpske.