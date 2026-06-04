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Višković: Korišćenje jednog TAG-a velika prednost za građane

Autor:

ATV
04.06.2026 13:26

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директор Аутопутева Републике Српске
Foto: ATV

Vršilac dužnosti direktora "Autoputeva Republike Srpske" Radovan Višković rekao je Srni da će jedan TAG uređaj za elektronsku naplatu putarine na auto-putevima u Srbiji i Srpskoj korisnicima značiti veliko olakšanje.

"Na tome smo radili duže vrijeme i sve je uspješno završeno. Danas od 9.00 časova kompatibilni su naši i TAG-ovi iz `Autoputeva Srbije`. Naime, s jednim tagom danas možete da putujete i prolazite bez zastoja sve naplatne stanice u Srbiji i Srpskoj", rekao je Višković.

On je rekao da se detaljne informacije i uputstva o dobijanju TAG-a mogu dobiti na internet-sajtu "Autoputeva Srpske" i putem instaliranja odgovarajuće aplikacije.

"Pozivam sve ljude koji će u buduće vrijeme koristiti ovu uslugu da posjete naš internet-sajt i na jednostavan način ispune odgovarajuću proceduru u aplikaciji", rekao je Višković.

On je dodao da su navedene usluge već dostupne korisnicima "Autocesta Federacije BiH".

"Mi smo na neki način tempirali da se ovi TAG uređaji koriste u vremenu ljetnih i godišnjih odmora, kada se na auto-putevima očekuje povećan protok vozila i korisnika. Cilj je da omogućimo svima prolazak bez zadržavanja, odnosno putem elektronske naplate putarine, gdje ne morate suštinski nigdje da se zaustavljate i gubite vrijeme, već idete bez problema i zastoja kroz naplatne stanice. Cilj naše firme je da putnik bezbjedno koristi auto-put", rekao je Višković.

On je napomenuo da se time istovremeno povećava i bezbjednost saobraćaja na auto-putevima Srpske.

Na auto-putevima u Srbiji i Republici Srpskoj od danas je omogućeno korišćenje jednog TAG uređaja za plaćanje putarine.

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Tagovi :

Radovan Višković

Autoputevi Republike Srpske

TAG uređaj

Republika Srpska

Srbija

Auto-put

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