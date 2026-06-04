Košarac: Potvrđen saveznički odnos Srpske i Rusije

Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staša Košarac rekao je da je na sastanku sa kopredsjedavajućim Komisije za trgovinu i ekonomsku saradnju između BiH i Ruske Federacije Antonom Šalajevom potvrđen saveznički odnos Republike Srpske i Rusije.

Košarac je ocijenio da su kroz institucionalan oblik ostvareni izvanredni rezultati, ali je ukazao i na činjenicu da uvijek postoji problem sa nivoa BiH i FBiH koje ne žele da sarađuju sa Ruskom Federacijom, već i dalje tumače da je "uticaj maligni".

On je istakao da se, kada je riječ o saradnji u oblasti vinogradarstva i proizvodnje vina, skoro četiri godine čeka saglasnost Ministarstva inostranih poslova u Savjetu ministara kako bi bio potpisan memorandum sa ruskom stranom.

"To govori o jednom izopačenom umu u strukturu u Sarajevu koji ne razumije snagu Ruske Federacije koja ne može da apsorbuje međunarodne tokove i nova globalna kretanja", rekao je Košarac novinarima iz Republike Srpske.

Naglasio je da je Republika Srpska tu pokazala suveren odnos, da su politike usmjerene na saradnju sa svima kako bi se Srpska na međunarodnom planu još bolje etablirala.

Košarac je istakao da je ovo bio značajan sastanak i da je potvrda dobre politike Republike Srpske i Ruske Federacije zasnovane na dobrim odnosima predsjednika Milorada Dodika i ruskom predsjednika Vladimira Putina.

"Cijenim da smo potvrdili saveznički odnos sa Ruskom Federacijom zahvaljujući predsjedniku Dodiku i njegovim odnosima i politikama. Veoma je značajan i respekt koji Rusija poklanja Republici Srpskoj i predsjedniku Dodiku", ocijenio je Košarac.

Dodik, koji je prisustvovao sastanku, naveo je da je pomalo iznenađen stvarima koliko je toga učinjeno u gotovo nemogućim okolnostima i istakao da se nastavlja dalje raditi.

"Veoma smo zahvalni ruskim partnerima, kao i Košarcu na njegovom pregalačkom radu", ocijenio je Dodik.