Lijek je pronađen! Naučnici otkrili supstancu koja može da suzbije rast ćelija tumora

„Međunarodni tim istraživača iz Rusije i Vijetnama otkrio je supstancu u morskoj gljivici Penicillium sp., izolovanoj iz sunđera Cinachyrella sp. iz zaliva Nja Čang, koja može selektivno da suzbije rast tumorskih ćelija“, navodi se u saopštenju.

Iz ekstrakta gljive naučnici su izdvojili tri derivata mikofenolne kiseline — poznatog imunosupresora. Jedan od njih, penikacid K, prvi put je dobijen iz prirodnog izvora: ranije je bio opisivan samo kao međuproizvod u sintezi.

Drugo jedinjenje — penikacid G — u eksperimentima na normalnim ćelijama ljudske kože potiskivalo je njihovu deobu i smanjivalo vitalnost, ali prilično umereno. Međutim, u ranijim eksperimentima drugih istraživača, penikacid G je bio desetine puta toksičniji za tumorske ćelije različitih linija.

„Očigledno, male razlike u strukturi čine penikacid G znatno efikasnijim blokatorom deobe ćelija raka u poređenju sa normalnim ćelijama. Istraživači ističu da penikacid G ima 'svojstva slično lekovima', a to ga čini perspektivnim kandidatom za dalji razvoj kao selektivnog antiproliferativnog antitumorskog dejstva“, zaključuje se u saopštenju.

Studija je potvrdila da ekstrakt same gljive sadrži niz biološki aktivnih jedinjenja, uključujući mikotoksin bovericin i supstance slične antibioticima.

(sputnik srbija)