Lijek je pronađen! Naučnici otkrili supstancu koja može da suzbije rast ćelija tumora

ATV
13.05.2026 20:37

Foto: pexels/David Peterson

Tim naučnika iz Rusije i Vijetnama otkrio je supstancu u morskoj gljivi iz zaliva Nja Čang koja može da suzbije rast ćelija tumora, saopštio je Tihookeanski institut za bioorgansku hemiju „G. B. Eljakov“, ogranak Dalekoistočnog odeljenja Ruske akademije nauka.

„Međunarodni tim istraživača iz Rusije i Vijetnama otkrio je supstancu u morskoj gljivici Penicillium sp., izolovanoj iz sunđera Cinachyrella sp. iz zaliva Nja Čang, koja može selektivno da suzbije rast tumorskih ćelija“, navodi se u saopštenju.

Iz ekstrakta gljive naučnici su izdvojili tri derivata mikofenolne kiseline — poznatog imunosupresora. Jedan od njih, penikacid K, prvi put je dobijen iz prirodnog izvora: ranije je bio opisivan samo kao međuproizvod u sintezi.

Drugo jedinjenje — penikacid G — u eksperimentima na normalnim ćelijama ljudske kože potiskivalo je njihovu deobu i smanjivalo vitalnost, ali prilično umereno. Međutim, u ranijim eksperimentima drugih istraživača, penikacid G je bio desetine puta toksičniji za tumorske ćelije različitih linija.

„Očigledno, male razlike u strukturi čine penikacid G znatno efikasnijim blokatorom deobe ćelija raka u poređenju sa normalnim ćelijama. Istraživači ističu da penikacid G ima 'svojstva slično lekovima', a to ga čini perspektivnim kandidatom za dalji razvoj kao selektivnog antiproliferativnog antitumorskog dejstva“, zaključuje se u saopštenju.

Studija je potvrdila da ekstrakt same gljive sadrži niz biološki aktivnih jedinjenja, uključujući mikotoksin bovericin i supstance slične antibioticima.

(sputnik srbija)

