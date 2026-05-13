Revolt fanova zbog GTA: Masovne negativne recenzije preplavile internet

Dugogodišnje čekanje na izlazak "Grand Theft Auto VI" pretvorilo se u pravi revolt dijela fanova, nakon što su igrači počeli masovno ostavljati negativne Gugl recenzije Rokstar Gejmesu i pojedinim kancelarijama kompanije širom svijeta.

Frustrirani fanovi koriste Gugl Rivjuvs kako bi izrazili nezadovoljstvo zbog novih odlaganja, nedostatka informacija i višegodišnjeg čekanja na jednu od najiščekivanijih videoigara svih vremena.

Prema navodima medija i korisnika društvenih mreža, negativne recenzije pojavile su se na profilima Rokstarovih studija u Njujorku, Edinburgu i drugim gradovima, a mnogi igrači otvoreno optužuju kompaniju da "namjerno razvlači marketing" i drži fanove u neizvjesnosti. Neki komentari bili su humoristični, dok su drugi sadržavali otvorene kritike zbog višestrukih pomjeranja datuma izlaska igre.

"GTA 6" postao simbol beskonačnog čekanja

"Grand Theft Auto VI" zvanično je najavljen još krajem 2023. godine, a od tada je postao jedna od najkomentarisanijih tema u gaming industriji. Nakon prvobitnih planova za izlazak tokom 2025. godine, Rokstar je više puta pomjerao datum lansiranja, da bi konačno potvrdio novi termin - 19. novembar 2026. godine.

Rockstar je u zvaničnom saopštenju naveo da je dodatno vrijeme potrebno kako bi igra dostigla "nivo kvaliteta koji fanovi očekuju i zaslužuju". Kompanija se izvinila igračima zbog još jednog produženja čekanja, ali je naglasila da želi izbjeći probleme koji su pratili ranije projekte.

Fanovi gube strpljenje

Gejm Spot navodi da dio igrača više nema povjerenja u Rokstarove rokove, posebno nakon što je studio godinama objavljivao veoma malo novih informacija o projektu. Na Reditu, Iksu i TikToku posljednjih sedmica pojavili su se brojni mimovi i komentari u kojima fanovi tvrde da će "ostariti prije izlaska GTA 6".

Posebno veliko nezadovoljstvo izaziva činjenica da je prošlo više od deset godina od izlaska GTA 5, koji je lansiran još 2013. godine i i dalje ostaje jedna od najprodavanijih videoigara svih vremena sa više od 220 miliona prodatih primjeraka.

Rockstar pokušava izbjeći tzv. "crunch"

Iako su fanovi frustrirani, izvršni direktor Tajk-Tu Interactivea Štraus Zelnik tvrdi da su odlaganja povezana sa željom da se izbjegne takozvani "crunch" - ekstremni prekovremeni rad zaposlenih pred izlazak igre. On je nedavno izjavio da studio želi organizovaniji razvojni proces i dovoljno vremena za završni polish igre.

Ipak, dio javnosti skeptičan je prema tim objašnjenjima zbog ranijih izvještaja o teškim radnim uslovima unutar Rockstara tokom razvoja "Red Dead Redemption 2" i drugih velikih projekata. Pojedini bivši zaposleni ranije su govorili o velikim pritiscima i dugim radnim satima tokom završnih faza razvoja igara.

Marketing tišina dodatno frustrira igrače

Jedan od glavnih razloga frustracije fanova jeste gotovo potpuna medijska tišina Rokstara. Od objave drugog trailera prošlo je više od godinu dana bez ozbiljnijih novih detalja o gejmpleju ili online modu igre. Upravo zbog toga internet je posljednjih mjeseci preplavljen teorijama o mogućem trećem trejleru i skrivenim "tragovima" koje fanovi pokušavaju pronaći u Rokstarovim objavama.

Mnogi igrači smatraju da Rokstar namjerno održava misteriju oko igre kako bi povećao hype, dok drugi tvrde da kompanija jednostavno nema potrebu za agresivnijim marketingom zbog ogromne popularnosti GTA franšize. Analitičari procjenjuju da bi GTA 6 mogao postati najveće lansiranje u istoriji videoigara bez obzira na sva odlaganja i kontroverze, piše Gejm Spot

Uprkos kritikama, interesovanje ne pada

Iako dio fanova sada otvoreno kritikuje Rockstar, interesovanje za GTA 6 ostaje ogromno. Svaki novi trejler obara rekorde gledanosti, a analitičari očekuju da će igra generisati milijarde dolara prihoda već tokom prvih mjeseci prodaje.

"Grand Theft Auto VI" vraća igrače u modernu verziju Vajs Sitija i prvi put donosi žensku protagonistkinju Luciju, uz drugog glavnog lika Džejsona Duvala. Rockstar je najavio da će priča biti inspirisana kriminalnim dvojcem Boni i Klajd, a igra bi trebalo da bude najveći i najambiciozniji projekat u istoriji studija.