Talog kafe kao novi građevinski materijal

12.05.2026 15:35

Foto: pexels/NADER AYMAN

Naučnici u Južnoj Koreji pronašli su novu primjenu za talog kafe — izolaciju. Tim sa Nacionalnog univerziteta Džonbuk pretvorio je otpad od kafe u materijal koji je jednako efikasan u izolaciji kao i materijali koji se trenutno koriste u zgradama.

Prednost je u tome što je novi materijal napravljen od obnovljivih izvora, a ne od fosilnih goriva, i kada dođe vrijeme za njegovo odlaganje, biorazgradiv je.

„Otpad od kafe se proizvodi u ogromnim razmjerama širom svijeta, ali većina završava na deponijama ili se spaljuje”, ukazao je Seong Jun Kim, inženjer materijala na Nacionalnom univerzitetu Džonbuk.

Prema njegovim riječima, njihov rad pokazuje da se ovaj obilni tok otpada može reciklirati u visokovredni materijal koji funkcioniše jednako dobro kao komercijalni izolacioni proizvodi, a istovremeno je daleko održiviji.

U novoj studiji, tim je istraživao koliko dobro talog kafe može da funkcioniše kao toplotno izolacioni materijal.

Prvo, iskorišćeni talog kafe je sušen na 80 stepeni Celzijusa nedjelju dana. Zatim su kuvani na mnogo višim temperaturama da bi se proizveo materijal bogat ugljenikom poznat kao biougalj.

Zatim je ovaj biougalj tretiran ekološki prihvatljivim rastvaračima kao što su voda, etanolom i propilen glikolom, a zatim pomješan sa prirodnim polimerom koji se zove etil celuloza. Konačno, praškasta smješa se komprimuje i zagrijava u kompozitni materijal.

Polimer stabilizuje biougalj, dok se rastvarači dodaju kako bi se spriječilo da polimer začepi pore materijala. Te pore zadržavaju vazduh, što je veoma efikasan izolator od toplote, prenose mediji.

„Pretvaranjem otpada u funkcionalni proizvod možemo smanjiti opterećenje životne sredine, a istovremeno stvoriti nove mogućnosti za održive materijale”, izjavio je za “Sajens alert” Seong Jun Kim.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

