Lokalizovan požar na deponiji "Uborak"

Požar na mostarskoj deponiji "Uborak" lokalizovan je i nema prijetnje širenja požara izvan prostora deponije, rečeno je u Profesionalnoj vatrogasnoj jedinici Mostar.

Trenutno se radi na zasipanju požarišta-deponije šljunkom i zemljom, a vatrogasci i dalje dežuraju na terenu.

Požar na deponiji "Uborak" izbio je juče, a vatra se proširila na zgrade javnog preduzeća.

Grad Mostar juče je proglasio vanredno stanje i izdao upozorenje građanima zbog zagađenog vazduha, posebno stanovnicima naselja koja se nalaze uz deponiju, prenosi Srna.

Gradonačelnik Mostara Mario Kordić izjavio je juče da je požar izazvao ogromnu štetu na deponijskom polju, ali i zabrinutost građana zbog dima koji se nadvio nad gradom.

Kordić je istakao da je požar devastirao lokalitete Buđevci i Uborak, a izgorjela je reciklažna hala s kompletnim postrojenjima, oštećena je oprema na deponiji, a zahvaljujući naporima vatrogasaca spašena je upravna zgrada.

Komandant Štaba civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona Adil Šuta ocijenio je da je riječ o ekološkoj katastrofi čije će se pune posljedice tek sagledati.