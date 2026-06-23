Čuvajte dokumenta: Popularni AI četbot uskoro traži sliku lične karte i selfi

Kompanija Antropik mogla bi da zatraži od korisnika modela Klaud da potvrde svoje godine i identitet slanjem skeniranih zvaničnih dokumenata.

AI gigant Antropik navodi da je cilj ovog poteza da se korisnicima omogući ulaganje žalbe u slučaju da im nalog bude označen zbog potencijalne aktivnosti prevare, umjesto da budu trajno blokirani.

Ipak, ovo dolazi u trenutku kada Antropik pokušava da udovolji Trampovoj administraciji usred tekućih nesuglasica oko toga ko ima pravo pristupa AI alatima ove kompanije.

Kada će korisnici morati dostaviti dokumente?

Prema novom odjeljku u najnovijoj politici privatnosti, koja je objavljena ranije u junu, a stupa na snagu 8. jula, Antropik navodi da će od korisnika tražiti da dokažu svoje godine ili identitet „u određenim okolnostima“, bez navođenja konkretnih primjera.

Iako Antropik već dugo zahtijeva da korisnici imaju više od 18 godina kako bi koristili Claude, kompanija je ranije ove godine uvela provjere starosne dobi kako bi se uskladila sa zakonima različitih država i zemalja koje to zahtijevaju. Provjere identiteta takođe su najavljene, ali se u politici privatnosti kompanije nisu našle sve do skoro.

Pasoš, vozačka dozvola i selfi fotografija

Kada se ova procedura pokrene, politika privatnosti će od tih korisnika zahtijevati da pošalju fotografiju zvaničnog pasoša ili vozačke dozvole.

Iz kompanije Antropik navode da će takođe prikupljati selfi fotografiju ili video-snimak korisnika, kao i digitalizovanu verziju tog snimka u vidu šablona geometrije lica (što neke američke savezne države, poput Ilinoisa, zakonski smatraju zaštićenim biometrijskim podacima). Antropik dodaje da će zadržati i evidenciju o ishodu provjere, kao što je podatak o tome da li je korisnik navršio određeni broj godina.

Svijet "Moju kćerku je vještačka inteligencija navela na samoubistvo": Žena tužila OpenAI

Na upit portala TehKrauč, portparol Antropika Majkl Asiman podijelio je link ka objavi na platformi X, koju je napisao Tarik Šihipar iz Antropika, u kojoj se navodi da se ova promjena odnosi samo na „mali broj korisnika“ čiji su nalozi označeni kao sumnjivi, ali nisu odmah blokirani.

Iz Antropika su saopštili da kao pružaoca usluga provjere identiteta koriste kompaniju Persona sa sjedištem u San Francisku, kao i da korisnici mogu „vidjeti zahtjev za verifikaciju prilikom pristupa određenim funkcijama, u sklopu rutinskih provjera integriteta platforme ili drugih mjera bezbjednosti i usklađenosti sa propisima“.

Pitanja o privatnosti i čuvanju podataka

Antropik je naveo da oni sami odlučuju o tome koliko dugo će Persona zadržavati identifikaciona dokumenta korisnika, ali portparol Antropika nije odmah precizirao kada se ti podaci brišu.

(Primjera radi, Robloks, koji je takođe klijent Persone, navodi da se slike korisnika brišu „odmah“ nakon obrade, čime se smanjuje mogućnost da te informacije kasnije procure ili budu ukradene.)

Persona i dalje može da se suoči sa zahtjevima vlade SAD za dostavljanje informacija o korisnicima koje čuva na svojim serverima, prenosi B92.