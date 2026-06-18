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Nataša Bekvalac objavila sliku sa zgodnim muškarcem: Šta stoji iza svega?

Autor:

ATV redakcija
18.06.2026 16:17

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Пјевачица Наташа Беквалац
Foto: Youtube/ K1 Televizija

Pjevačica Nataša Bekvalac još jednom je uspjela da zabavi svoje pratioce na društvenim mrežama. Ovoga puta pažnju nije privukla novom pjesmom, nastupom ili izjavom, već fotografijom muškarca za kojeg bi mnoge žene rekle da izgleda kao filmski zavodnik.

Fotografiju je podijelila na svom Instagram profilu, a uz nju je otkrila i kako je nastala.

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„Pošto je Kristina od svog ČetGPT dobila svog savršenog muškarca, evo šta moja lutkica misli kakav dasa bi meni odgovarao. Nisam nezadovoljna“, napisala je Nataša uz nekoliko emotikona koji plaču od smijeha.

Kristina uključila vještačku inteligenciju

Iza cijele priče stoji njena sestra Kristina Bekvalac, koja je odlučila da provjeri kako vještačka inteligencija zamišlja idealnog partnera za popularnu pjevačicu.

Rezultat je bio muškarac tamne kose, izraženih crta lica i holivudskog izgleda, zbog čega su mnogi pratioci u šali zaključili da je AI imao veoma visoke standarde.

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Objava je za kratko vrijeme prikupila veliki broj reakcija, a mnogi su komentarisali da je vještačka inteligencija ovog puta „odradila odličan posao“.

(Direktno)

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Nataša Bekvalac

Vještačka inteligencija

Pjevačica

estrada

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