Preminula Lidija Manić

Ostala je upamćena kao jedna od najljepših žena sa prostora bivše Jugoslavije koja je osvojila prestižnu svetsku titulu ljepote, ali i kao dugogodišnja, izuzetno cenjena novinarka.

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Lidija Manić je bila više od 30 godina novinarka, a karijeru je započela u časopisu "Moda", a potom i na Studiju B, gde je vodila emisiju "Ona koja zna". Radila je i na TV Palma, a poslednjih sedamnaest godina bila je autorka i voditeljka emisije "Istina o" na televiziji Kopernikus.

Rođena je 1959. godine u Pirotu, a djetinjstvo je provela u Obrenovcu, gdje ju je odgajala baka. Školovanje je započela godinu dana ranije od svojih vršnjaka, a san joj je bio da postane profesor biologije. Ipak, životni put odveo ju je u sasvim drugom pravcu.

Na izbor za Mis Jugoslavije prijavila se na nagovor novinara Dragana Kruške. U konkurenciji najljepših djevojaka osvojila je titulu, a potom predstavljala Jugoslaviju na svjetskim izborima ljepote. Na takmičenju za Mis univerzuma u Salvadoru osvojila je titulu Mis fotogeničnosti, dok je najveći uspjeh ostvarila 1975. godine u Japanu, gdje je ponijela krunu Mis internešenel.

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Njena pobjeda imala je veliki odjek u tadašnjoj Jugoslaviji. U Japanu je u njenu čast intonirana jugoslovenska himna, a prijem su organizovali predstavnici jugoslovenske ambasade. Tokom boravka upoznala je brojne političke i društvene ličnosti tog vremena.

U maju 2020. godine dijagnostikovan joj je karcinom. Nakon operacije i zračenja bolest je bila pod kontrolom, ali se 2023. godine vratila. Uprkos teškim terapijama i brojnim izazovima, nastavila je da radi i ostane aktivna u svom poslu.

Tokom borbe sa bolešću često je isticala važnost ljubavi prema sebi, optimizma i prihvatanja života sa svim njegovim izazovima. Govorila je da čovjek mora da nauči da sebe stavi na prvo mjesto i da njeguje pozitivne misli, jer upravo one daju snagu za najteže životne bitke.

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Lidija Manić ostaće upamćena kao žena koja je spojila ljepotu, profesionalizam i dostojanstvo, ostavljajući trag kako u svijetu medija, tako i u sjećanjima generacija koje su pratile njen rad.

(Kurir)