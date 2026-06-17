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Norveška princeza prošla kroz kritičnu intervenciju: Ljekari otkrili prve detalje

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ATV
17.06.2026 14:46

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Принцеза Мете-Марит
Foto: Tanjug/Lise Aserud/NTB Scanpix via AP, File

Norveška princeza Mete-Marit uspešno je podvrgnuta transplantaciji pluća i oporavlja se poslije procedure, saopšteno je danas iz kraljevske palate.

Pedesetdvogodišnjoj supruzi prestolonaslednika Hokona, nasljednika norveškog prestola, dijagnostikovana je plućna fibroza 2018. godine, hronična bolest koja izaziva ožiljke na plućima i dovodi do smanjenog unosa kiseonika, prenosi Rojters.

Univerzitetska bolnica u Oslu je 5. juna saopštila da je Mete-Marit stavljena na listu čekanja za transplantaciju pluća nakon značajnog pogoršanja njenog zdravstvenog stanja, navodi agencija.

"Kao i svi novotransplantirani pacijenti, prestolonaslednica će ostati u bolnici još nekoliko nedjelja", rekao je profesor Univerzitetske bolnice u Oslu Are Holm u saopštenju koje je dostavila palata.

Мариус Борг Хоби

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Princeza Mete-Marit je u braku sa prestolonaslednikom Hokonom od 2001. godine, a par se nalazi u središtu pažnje javnosti zbog ozbiljnih pravnih problema sa kojima se suočava njen sin iz prethodne veze Marijus Borg Hojbi, koji je u ponedjeljak osuđen na četiri godine zatvora za silovanje.

(b92)

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princeza Mete-Marit

Pluća

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