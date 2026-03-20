Norveška princeza progovorila o Epstinu: „Voljela bih da ga nikada nisam upoznala“

Norveška prestolonaslednica Mete-Marit izjavila je za nacionalnu televiziju da bi voljela da nikada nije srela pokojnog američkog seksualnog prestupnika Džefrija Epštajna, prekinuvši sedmonedjeljnu tišinu nakon što je otkriven obim njenih kontakata sa njim .

„Osjećam se manipulisano i prevareno“

„Osjećam se toliko manipulisano, a kada neko manipuliše vama, to ne shvatite odmah“, rekla je Mete-Marit u 20-minutnom intervjuu tokom kojeg je često bila na ivici suza. Prije sedam nedjelja, norveška javnost je saznala da je krunska princeza razmenila stotine imejlova sa opozorenim Epštajnom između 2011. i 2014. godine i da je boravila u njegovoj kući na Floridi dok je on bio odsutan.

„Nevjerovatno mi je važno da preuzmem odgovornost za to što nisam obavila dublju provjeru njegove prošlosti“, rekla je. „I da preuzmem odgovornost za to što sam bila toliko manipulisana i prevarena.“ Princeza se ranije izvinila i priznala „lošu procjenu“ nakon što je bliska priroda njenog odnosa sa Epštajnom izašla na vidjelo krajem januara, kada je Ministarstvo pravde SAD objavilo milione Epštajnovih dokumenata.

„Naravno da bih voljela da ga nikada nisam upoznala“, rekla je za javni servis NRK, ističući da Epštajnove žrtve zaslužuju pravdu za teško zlostavljanje koje su pretrpjele. Dodala je da osjeća veliki bijes što je još nisu dobile. Njena odluka da progovori došla je nakon intenzivnog pritiska javnosti i medija, uključujući i premijera Jonasa Gar Sterea, da objasni svoju vezu sa Epštajnom.

„Nisam znao da je predator“

Tokom intervjua, u kojem je sjedila pored svog supruga, prestolonaslednika Hokona, Mete-Marit je tvrdila da „nije znala da je on seksualni prestupnik ili predator“. Novinarka je istakla da je članak na Vikipediji o Epštajnu u to vrijeme jasno naveo da je on bio osuđeni zlostavljač. „Ne sjećam se toga, bilo je prije 15 godina“, odgovorila je. Godine 2011, tri godine nakon što je Epštajn zatvoren zbog podvođenja maloljetnih djevojčica, napisala mu je: „Guglala sam vas nakon vašeg posljednjeg imejla. Slažem se, nije izgledalo dobro.“

„Još uvijek nisam znala ništa o svim tim zlostavljanjima. Ali sam razumijela dovoljno da mislim da je on loš momak sa kojim ljudi ne bi trebalo da se druže“, rekla je za NRK. „I vidjela sam ga kako ucjenjuje druge izbliza

„Zato žalim što nisam rekla većem broju ljudi, jer je trebalo.“ Priznala je da previše vjeruje Epštajnu, a kada su je pitali zašto ni palata ni Ministarstvo spoljnih poslova nisu znali za njene veze sa njim, odgovorila je da je on bio „privatni kontakt“ i da ona ne govori svima o svojim privatnim kontaktima.

Neprijatan incident u Epštajnovoj kući

Kada je upitana zašto je provela nekoliko dana u Epštajnovoj kući u Palm Biču 2013. godine, objasnila je da je to zbog neimenovanog zajedničkog poznanika. „Epštajn je bio blizak prijatelj mog dobrog prijatelja“, rekla je. Opisala je „situaciju“ koja ju je navela da se osjeća neprijatno posljednjeg dana u kući, ali je odbila da otkrije detalje, rekavši samo da je pozvala muža zbog toga.

Prestolonasljednik Hokon je potvrdio da se dobro sjeća poziva i da je zbog njega njegova supruga osjećala „nebezbjedno“. Uprkos incidentu, princeza je neko vrijeme održavala kontakt sa Epštajnom.

„Previše sam povjerljiva, sklona sam da mislim najbolje o ljudima“, rekla je. „Ali sam takođe odlučila da prekinem svaki direktan kontakt sa njim. A to je bilo zbog takvih epizoda.“

Kritika nakon intervjua

Za Tove Taalesen, kraljevsku dopisnicu za Netavisen, intervju pokreće više pitanja nego što daje odgovora. „Nešto se moralo dogoditi, a ona nije htjela da nam kaže. Propustila je priliku da bude iskrena i otvorena“, rekla je Taalesen za Bi-Bi-Si.

Intervju je snimljen u četvrtak, posljednjeg dana suđenja njenom sinu Marijusu Borgu Hojbiju za silovanje, koje je počelo početkom februara, nekoliko dana nakon što su objavljena Epštajnova dokumenta. Očigledno je da je čekala da se suđenje završi prije nego što je javno progovorila.

Za istoričara i kraljevskog dopisnika TV2 Ole-Jergena Šulsrud-Hansena, princeza griješi što stavlja svoju privatnost ispred institucije kraljevske porodice. Ovo, kaže on, otkriva „percepciju njihove uloge koja je nespojiva sa institucijom“.

„Jedino što ovo otkriva jeste da su norveška kraljevska porodica i dvor pogrešno shvatili šta znači biti član kraljevske porodice – i ako ne promjene kurs, ovo će se ponoviti“, smatra on.

Zdravlje i budućnost kraljevske uloge

Mete-Marit je takođe pitana da li ima ikakvu motivaciju da ostane na svojoj kraljevskoj funkciji. Njeno zdravlje se pogoršava, a nedavna otkrića izazvala su sumnje među Norvežanima o tome da li ona i dalje ima kapacitet da postane kraljica kada prestolonasljednik Hokon preuzme presto.

Prestolonasljednica (52), koja pati od plućne fibroze, jasno je stavila do znanja da sve zavisi od njenog zdravlja. Intervju je stoga bio ograničen na 20 minuta.

„Živim sa teškom bolešću“, rekla je. „Zavisi od toga da li mogu da nastavim da igram svoju ulogu ili ne. Bila bih veoma srećna da ga podržim u tom projektu, ako budem imala priliku, s obzirom na moje zdravlje.“

Njen muž je dodao da nakon više od 25 godina braka i dalje stoje zajedno. „Ovo je ipak naš zajednički projekat.“ Upotreba termina „projekat“ iznenadila je dopisnicu Tove Taalesen: „Projekat je nešto što radite na poslu, ali ako ste kralj i kraljica, imate svrhu u životu.“

(bbc)