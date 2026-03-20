Izdat narandžasti meteoalarm zbog snijega: Vlasti pripremile plan za vanredne situacije

Vlasti na Tenerifima aktivirale su plan za vanredne situacije nakon što je oluja "Tereza" ​​donijela snijeg, vlagu, vjetar i pravo zimsko vrijeme na Kanarska ostrva.

Španska meteorološka služba izdala je narandžasti meteo-alarm za Tenerife, koja važe danas i sutra.

Otkazani su događaji na otvorenom, kao i pojedini letovi, zatvoreno su putevi, a upozorenja na vremenske uslove ostaju na snazi tokom cijelog vikenda.

Znatne količine snijega već su pale na visokim predjelima u centru ostrva oko vulkana Teide.

Jake kiše prijete da će izazvati poplave, dok vjetar i uzburkano more takođe predstavljaju opasnost, javlja Bi-Bi-Si.

U sjevernim dijelovima ostrva mogući su udari vjetra od 90 do 100 kilometara na čas.

Na južnoj polovini Tenerifa na snazi je upozorenje na kišu, sa mogućnošću da na pojedinim mjestima padne 100 litara po metru kvadratnom za 12 časova.

Postavljena su privremena skloništa postavljena u pogođenim područjima, a pristupni putevi do Nacionalnog parka Teide su zatvoreni.

Upozorenja na vjetar i kišu izdata su i za susjedna ostrva, uključujući Gran Kanariju i La Gomeru, dok bi La Palmu i El Hijero mogli pogoditi talasi visine do šest metara, što bi stvorilo opasne uslove duž obala.

Tenerife je špansko ostrvo, najveće od sedam Kanarskih ostrva u Atlantskom okeanu blizu sjeverozapadne obale Afrike.