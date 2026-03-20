Logo
Large banner

Lukašenko: Tramp nam je predložio veliki sporazum

Autor:

ATV

20.03.2026

14:29

Komentari:

0
Лукашенко: Трамп нам је предложио велики споразум
Foto: Tanjug/AP

Američki predsjednik Donalda Tramp je predložio veliki sporazum SAD i Bjelorusije, spremamo se za to, rekao je bjeloruski lider Aleksandar Lukašenko. On je dodao i da mu je Tramp predložio da se sastanu na Floridi.

- Označili smo svoje interese i uputili Amerikancima odgovarajuće prijedloge. Kako sam informisan, prijedlozi se razmatraju - rekao je Lukašenko dodajući da će sporazum obuhvatiti pitanja koja su bila na dnevnom redu bjelorusko-američkih pregovora, prenosi Belta.

Bjelorsuki lider je ukazao američkoj strani, između ostalog, da Rusija i Kina nisu samo saveznici, već bliske zemlje.

- Izložio sam svoje gledište, pristup. I onda kada su pitali za Rusiju, Kinu. Upozorio sam ih da su to ne samo naši saveznici nego bliske države. Želim da Amerikanci to uzmu u obzir. Treba im priznati – oni to uzimaju u obzir - naveo je on.

Lukašenko je dodao da je na agendi ponovnog početka rada američke ambasade u Minsku, kao i tema nuklearnih materijala, prenosi Sputnjik.

- Poznato je da imamo dosta nuklearnog materijala. Pod kontrolom, kao što je ranije dogovoreno. IAEA vidi gde mi čuvamo taj materijal. To je za njih važno i u pogledu neširenja nuklearnog naoružanja - dodao je bjeloruski predsjednik.

Lukašenko se u četvrtak u Minsku sastao sa delegacijom SAD na čijem je čelu specijalni izaslanik Džon Koul. On je, kako je prenijela Belta, predložio da se razmotre globalna i regionalna pitanja, uključujući Ukrajinu i Bliski istok.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Donald Tramp

Aleksandar Lukašenko

Komentari (0)
Large banner

Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

45

14

40

14

36

14

29

14

29

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner