Lukašenko: Tramp nam je predložio veliki sporazum

20.03.2026
Američki predsjednik Donalda Tramp je predložio veliki sporazum SAD i Bjelorusije, spremamo se za to, rekao je bjeloruski lider Aleksandar Lukašenko. On je dodao i da mu je Tramp predložio da se sastanu na Floridi.
- Označili smo svoje interese i uputili Amerikancima odgovarajuće prijedloge. Kako sam informisan, prijedlozi se razmatraju - rekao je Lukašenko dodajući da će sporazum obuhvatiti pitanja koja su bila na dnevnom redu bjelorusko-američkih pregovora, prenosi Belta.
Bjelorsuki lider je ukazao američkoj strani, između ostalog, da Rusija i Kina nisu samo saveznici, već bliske zemlje.
- Izložio sam svoje gledište, pristup. I onda kada su pitali za Rusiju, Kinu. Upozorio sam ih da su to ne samo naši saveznici nego bliske države. Želim da Amerikanci to uzmu u obzir. Treba im priznati – oni to uzimaju u obzir - naveo je on.
Lukašenko je dodao da je na agendi ponovnog početka rada američke ambasade u Minsku, kao i tema nuklearnih materijala, prenosi Sputnjik.
- Poznato je da imamo dosta nuklearnog materijala. Pod kontrolom, kao što je ranije dogovoreno. IAEA vidi gde mi čuvamo taj materijal. To je za njih važno i u pogledu neširenja nuklearnog naoružanja - dodao je bjeloruski predsjednik.
Lukašenko se u četvrtak u Minsku sastao sa delegacijom SAD na čijem je čelu specijalni izaslanik Džon Koul. On je, kako je prenijela Belta, predložio da se razmotre globalna i regionalna pitanja, uključujući Ukrajinu i Bliski istok.
