Bizarno: Mrtvoj ženi pisali saobraćajnu kaznu

ATV

20.03.2026

14:11

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Neobičan i gotovo nevjerovatan slučaj je zabilježen u rumunskom gradu Kluž-Napoka. Nedavno je otkriveno da je policija izdala kaznu za nepropisno parkiranje ženi koja je preminula 2020. godine.

Sve je počelo u proljeće 2023. godine, kada su policajci primjetili automobil na trotoaru, što je predstavljalo prekršaj u skladu sa saobraćajnim propisima.

Izdali su kaznu od 200 leja (oko 40 evra), ali je kasnije utvrđeno da je vlasnica četvorotočkaša preminula u julu 2020. godine.

полиција-Република Српска-пиштољ

Banja Luka

Povremena obustava saobraćaja u Banjaluci

Iz tog razloga, brat je pokušao da ospori kaznu, objašnjavajući da nije mogla da se nepropisno parkira, jer nije bila među živima.

Sud odbio zahtjev

I pored ovog argumenta, sud je odbio zahtjev za poništavanje kazne. Razlog? Jednostavno proceduralne prirode - brat nije imao prava da se žali, jer kazna nije izdata na njegovo, već na ime pokojne vlasnice.

Sud je objasnio da samo osoba koja je direktno prekršila zakon ili, u nekim slučajevima, druge ovlašćene osobe mogu osporavati prekršajnu prijavu.

Lokalni mediji prenose da se žalba na odluku suda može podnijeti u roku od 30 dana, prenosi Clijeneii.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Pročitajte više

Ни случајно не купујте јаја ако на њима примјетите овај детаљ

Savjeti

Ni slučajno ne kupujte jaja ako na njima primjetite ovaj detalj

43 min

0
Повремена обустава саобраћаја у Бањалуци

Banja Luka

Povremena obustava saobraćaja u Banjaluci

51 min

0
Хиперсоничне ракете

Region

Hrvati u panici zbog srpskih raketa: Ponovo prijete traktorima

52 min

0
Уведене важне олакшице за пацијенте у Дому здравља Бањалука

Banja Luka

Uvedene važne olakšice za pacijente u Domu zdravlja Banjaluka

59 min

0

Više iz rubrike

Стиже омега ћелија, туристичке дестинације на удару

Svijet

Stiže omega ćelija, na udaru popularna turistička mjesta

1 h

0
За шетњу паса без повоца казна и до 10.000 евра

Svijet

Za šetnju pasa bez povoca kazna i do 10.000 evra

1 h

0
Трамп шаље 2.500 маринаца у инвазију на кључно острво?

Svijet

Tramp šalje 2.500 marinaca u invaziju na ključno ostrvo?

1 h

0
Високопозиционирани члан мексичког нарко-картела Хуан Карлос Валенсија Гонзалес.

Svijet

Najmoćniji narko-kartel svijeta dobio nedodirljivog vođu

2 h

0
  • Najnovije

  • Najčitanije

14

45

Otkrivena iznenađujuća veza između mačaka i ljudi oboljelih od raka

14

40

Sud prihvatio jemstvo za puštanje na slobodu Aca Đukanovića

14

36

Angelina Topić osvojila srebro na Svjetskom prvenstvu

14

29

Znate li zašto prvi dan proljeća više nije 21. mart

14

29

Lukašenko: Tramp nam je predložio veliki sporazum

