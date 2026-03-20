Bizarno: Mrtvoj ženi pisali saobraćajnu kaznu

Neobičan i gotovo nevjerovatan slučaj je zabilježen u rumunskom gradu Kluž-Napoka. Nedavno je otkriveno da je policija izdala kaznu za nepropisno parkiranje ženi koja je preminula 2020. godine.

Sve je počelo u proljeće 2023. godine, kada su policajci primjetili automobil na trotoaru, što je predstavljalo prekršaj u skladu sa saobraćajnim propisima.

Izdali su kaznu od 200 leja (oko 40 evra), ali je kasnije utvrđeno da je vlasnica četvorotočkaša preminula u julu 2020. godine.

Iz tog razloga, brat je pokušao da ospori kaznu, objašnjavajući da nije mogla da se nepropisno parkira, jer nije bila među živima.

Sud odbio zahtjev

I pored ovog argumenta, sud je odbio zahtjev za poništavanje kazne. Razlog? Jednostavno proceduralne prirode - brat nije imao prava da se žali, jer kazna nije izdata na njegovo, već na ime pokojne vlasnice.

Sud je objasnio da samo osoba koja je direktno prekršila zakon ili, u nekim slučajevima, druge ovlašćene osobe mogu osporavati prekršajnu prijavu.

Lokalni mediji prenose da se žalba na odluku suda može podnijeti u roku od 30 dana, prenosi Clijeneii.