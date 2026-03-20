Ni slučajno ne kupujte jaja ako na njima primjetite ovaj detalj

20.03.2026

14:06

Ни случајно не купујте јаја ако на њима примјетите овај детаљ
Foto: Pixabay

Kupovina jaja trebalo bi da bude jednostavna stvar: odabraćemo kategoriju, provjeriti datum, možda cijenu. Međutim, samo profesionalni kuvari i iskusne domaćice obraćaju pažnju na jedan izuzetno važan detalj koji bez greške otkriva koliko su svježa.

Najbolja jaja su ona iz slobodnog uzgoja (organska), sa tamnijim žumancetom, jer su bogatija nutrijentima, a za kuvanje i pečenje najpraktičnija su ona prve kategorije.

Boja ljuske nema uticaja na nutritivnu vrijednost, ali trebalo bi izbjegavati ona sa napuklom ili prljavom. Ne zaboravite da pogledate rok trajanja i datum pakovanja. I još nešto…

Ako primjetite da jaja u kutiji nisu raspoređena kako treba, odnosno da su neka okrenuta “naopako”, nemojte da ih uzimate. Zašto? Uobičajeno je da zašiljenu stranu jajeta smatramo gornjom, a veću, zaobljeniju, kao dno.

U ambalaži bi trebalo da stoje sa zaobljenom stranom okrenutom nagore, a šiljatom nadole. To je zato što postoji prirodni mehur vazduha unutar zaobljene strane, koji pomaže da žumance bude centrirano. Na taj način jaja ostaju duže svježa. Vazdušna komora takođe ima zaštitnu funkciju – spriječava bakterije da prodru u unutrašnjost.

Ako ste primjetili da su neka ili sva jaja okrenuta šiljatim dijelom prema dnu ambalaže, to znači da ih je neko od kupaca provjeravao i vratio u pogrešnom položaju.

U tom slučaju postoji velika vjerovatnoća da su na njima ostale sitne pukotine i da su, okrenuta naopačke, izgubila svježinu. Zaštitni mehanizam je poremećen, a vazdušni mehur se pomjera povećavajući rizik od ulaska mikroorganizama.

Iskusne domaćice i profesionalni kuvari odlično znaju da je svako odstupanje od položaja znak upozorenja i da takva jaja ne treba kupovati, piše ŽenaBlic.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Komentari (0)
