Ne trebaju vam vještačke boje: Isprobajte ovih 8 trikova za farbanje jaja

Prirodne boje za jaja uvijek ispadnu ljepše od kupovnih jer daju duboke, tople nijanse. Tajna savršenih šara krije se u pravoj razmeri sirćeta.

Sve što vam je potrebno za najlepšu prazničnu korpu već imate u svojoj kuhinji ili špajzu.

Naše bake su koristile isključivo biljke i začine. Nisu znale za vještačke farbe iz kesice koje ostavljaju fleke na rukama i farbaju bjelance. Pored toga, farbanje na ovaj način je potpuno bezbjedno za osjetljivu dečiju kožu.

Kako se pravi najbolja baza za prirodno bojenje jaja

Prije nego što počnete proces bojenja, jaja moraju biti savršeno čista. Obavezno ih izvadite iz frižidera nekoliko sati ranije da odstoje na sobnoj temperaturi, kako ljuska ne bi pucala uslijed temperaturnog šoka tokom kuvanja.

Umočite pamučnu krpu u alkoholno sirće i dobro istrljajte svako jaje. Sirće uspješno skida nevidljivi masni sloj sa ljuske i omogućava da se pigment ravnomjerno primi. Ako želite znatno svijetlije i intenzivnije tonove, najbolje je da koristite jaja sa bijelom ljuskom.

Izbjeljivanje običnih jaja je vrlo jednostavno: prokuvajte ih desetak minuta u mješavini vode i sirćeta u razmjeri jedan prema jedan i obrišite sunđerom.

Koje namirnice daju najbolje boje?

Za najljepše nijanse koristite povrće i začine iz kuhinje. Cvekla daje roze boju, kurkuma jarko žutu, dok crveni kupus boji u plavo. Lukovina ostaje neprikosnovena za tradicionalne braon i crvene tonove.

Zaboravite na hemiju, evo šta tačno treba da ubacite u šerpu za svaku nijansu:

Kurkuma za žutu

U litar vrele vode dodajte tri kašike praha kurkume, malo soli i dvije kašike sirćeta.

Crveni kupus za plavu

Isijecite pola glavice i kuvajte pola sata. Kada izvadite kupus, ubacite jaja i ostavite ih u ljubičastoj vodi dok ne postanu plava.

Cvekla za roze

Svježa ili iz tegle, cvekla će dati nežne ružičaste tonove, ali jaja moraju duže da odstoje u obojenoj tečnosti, prenosi Krstarica.

Spanać i kopriva za zelenu: Sitno sjeckano zeleno povrće pustiće svoju boju ako ga kuvate na laganoj vatri zajedno sa jajima.

Tehnike farbanja bez hemije uz malo mašte

Ubjedljivo najpopularnije domaće farbanje uskršnjih jaja podrazumijeva korišćenje listova iz bašte.

Uberite detelinu, list peršuna ili maslačka. Prislonite list uz ljusku, pažljivo umotajte jaje u parče starih najlon hulahopki i čvrsto zavežite koncem. Spustite ga u šerpu punu ljuski i kuvajte na tihoj vatri.

Ako volite isprobavanje starih metoda, sigurno će vas oduševiti i jedna autentična, stara tehnika farbanja jaja sa Balkana, koja daje fantastične šare samo uz pomoć bilja, bez ikakvih dodatnih sredstava.

Farbanje jaja lukovinom nikad ne izlazi iz mode

Nijedna kupovna farba ne može da zameni onu bogatu, toplu cigla-crvenu nijansu koju daju prirodne boje za jaja napravljene od obične lukovine. Što više suvih ljuski skupite, to će boja u šerpi biti jača i tamnija. Iskusne domaćice obično počnu da sakupljaju ljuske crnog i crvenog luka nedeljama pred Uskrs.

Trik za duboku boju je da lukovinu prvo dobro prokuvate samu u vodi kako bi maksimalno pustila svoj pigment, a tek onda pažljivo spustite sirova jaja unutra da se kuvaju. Neki ljudi vole da dodaju i malo sirćeta za sjaj, dok drugi koriste drugačija sredstva.

Poznato je da farbanje jaja limuntusom odlično fiksira pigment mnogo bolje od sirćeta i sprečava da se boja neprijatno skida na prstima prilikom ljuštenja.

Kako da vratite savršen sjaj ofarbanim jajima

Kada završite cijeli proces, obojena jaja obavezno pažljivo izvadite na papirni ubrus ili čistu pamučnu krpu da se potpuno ohlade i osuše na vazduhu. Nikada ih nemojte snažno brisati grubom krpom jer možete skinuti tek zalepljenu boju.

Ovakvo ukrašavanje jaja povrćem umije da ostavi malo matirani trag kada se ljuska potpuno osuši, pa je završni glavni korak vraćanje prirodnog sjaja.

Umočite malo vate ili parče pamučne tkanine u obično suncokretovo ulje, mast ili čak maslinovo ulje i nežno prebrišite svako jaje sa svih strana. Odmah će zasijati u punom sjaju, dobiti glatku teksturu i biće pravi ponos na vašoj prazničnoj trpezi.

Sada kada znate osnovne korake, vrijeme je da zasučete rukave i uživate u prazničnoj pripremi.