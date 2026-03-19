Oglasilo se Ministarstvo o nasilju u školi: Dvije djevojčice tukle vršnjakinju, a njih 15 gledalo i snimalo

Tanjug

19.03.2026

13:02

Огласило се Министарство о насиљу у школи: Двије дјевојчице тукле вршњакињу, а њих 15 гледало и снимало
Foto: Pixabay

Ministarstvo prosvjete saopštilo je danas da je Osnovna škola "Vuk Karadžić" u Požarevcu, nakon saznanja o nasilju koje se dogodilo u dvorištu te škole van radnog vremena, postupila u skladu sa propisanom procedurom u oblasti zaštite djece od nasilja, kao i da su prosvjetni savjetnici izvršili stručno-pedagoški nadzor.

Podsjetimo, djevojčicu su naočigled 15 drugara fizički napale dvije djevojčice, a njen vapaj za pomoć očigledno nisu čuli oni koji su ovo snimali i posmatrali kroz kamere mobilnih telefona.

U saopštenju se navodi da je nasilje počinjeno u večernjim satima 13. marta u dvorištu škole kada škola nije radila, a uprava škole i razredni starješina učenice koja je pretrpjela nasilje o incidentu nisu obaviješteni, već su za njega saznali putem medija nakon tri dana.

- Odmah po saznanju škola je pozvala roditelje učenice i pokrenula proceduru predviđenu za ovakve situacije. Obavijestila je druge škole čiji su učenici učestvovali u situaciji nasilja, kao i ostale nadležne institucije radi postupanja: policiju, tužilaštvo i nadležni centar za socijalni rad - navodi se u saopštenju.

Ističu da će se u okviru sistema obrazovanja za učenike koji su vršili nasilje realizovati pojačan vaspitni rad u saradnji sa roditeljima, a za učenicu koja je pretrpila nasilje izrađen je plan zaštite.

Radi utvrđivanja svih okolnosti i preduzimanja mjera prema učenicima koji su izvršili nasilje, kao i prema njihovim roditeljima, posebno kada je riječ o djeci mlađoj od 14 godina koja nisu krivično odgovorna, neophodno je postupanje tužilaštva, policije i nadležnog centra za socijalni rad, u čijoj je i nadležnost utvrđivanje odgovornosti djece, odnosno njihovih roditelja u vezi sa činjenjem nasilja. Kako se navodi, po saznanju o događaju, Ministarstvo prosvete je u školu uputilo prosvjetne savjetnike, koji su 17. marta izvršili stručno-pedagoški nadzor.

- Postupanje ustanova obrazovanja i vaspitanja se prati, preduzimaju se mjere podrške i vaspitne mjere, ali je važno da se intenzivnije uključe i drugi nadležni organi radi efikasnog odgovora na ovu situaciju vršnjačkog nasilja - navodi se u saopštenju.

