Hapšenje na banjalučkom aerodromu

Sudska policija uhapsila je juče, 18. marta, na banjalučkom aerodromu D.D. iz Teslića koji je osuđen za više krivičnih djela.

Nakon hapšenja, Teslićanin je sproveden u Kazneno-popravni zavod Banjaluka, saopšteno je iz Sudske policije.

D.D. je uhapšen na osnovu naredbe Osnovnog suda u Tesliću, sa naznakom da se sprovede na izdržavanje jedinstvene kazne zatvora u trajanju od jedne godine i 10 mjeseci.

On je osuđen za produženo krivično djelo krađa i krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga.

"Naime, Okružni centra Sudske policije Doboj do sada je zaprimio ukupno 40 sudskih naredbi za navedeno lice od čega je pet aktivno", objasnili su iz Sudske policije.