Hapšenje na banjalučkom aerodromu

Autor:Stevan Lulić
19.03.2026
12:17
Sudska policija uhapsila je juče, 18. marta, na banjalučkom aerodromu D.D. iz Teslića koji je osuđen za više krivičnih djela.
Nakon hapšenja, Teslićanin je sproveden u Kazneno-popravni zavod Banjaluka, saopšteno je iz Sudske policije.
Zanimljivosti
Neke jedete: Iznenađujući proizvodi koji se prave od nafte
D.D. je uhapšen na osnovu naredbe Osnovnog suda u Tesliću, sa naznakom da se sprovede na izdržavanje jedinstvene kazne zatvora u trajanju od jedne godine i 10 mjeseci.
On je osuđen za produženo krivično djelo krađa i krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga.
Hronika
Akcija "Koverta": Podignuta optužnica protiv 14 osoba
"Naime, Okružni centra Sudske policije Doboj do sada je zaprimio ukupno 40 sudskih naredbi za navedeno lice od čega je pet aktivno", objasnili su iz Sudske policije.
