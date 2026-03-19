MUP uputio apel građanima: Preduzimamo potrebne mjere

Policija u Doboju preduzimaju sve potrebne mjere i radnje kako bi se održalo povoljno stanje bezbjednosti na području Dervente, te do sada nisu potvrđeni navodi o postrojavanju bivših pripadnika "3. bojne brigade HVO-a".

"Policijski službenici su juče ponovo obavili razgovor sa licem inicijala I.Ć u vezi sa najavama za 21. mart 2026. godine, prilikom čega im je lice izjavilo da nije planirano postrojavanje niti održavanje javnog skupa, već polaganje cvijeća i održavanje vjerskog obreda u crkvi na novom katoličkom groblju u Modranu, grad Derventa", navodi se u saopštenju PU Doboj.

Ističu da je I.Ć. upozoren da se javna okupljanja mogu organizovati isključivo u skladu sa Zakonom o javnom okupljanju Republike Srpske, te da će u slučaju organizovanja neprijavljenog okupljanja ili isticanja nedozvoljenih simbola biti preduzete zakonom predviđene mjere i radnje.

Podsjećamo, Policijskoj stanici Derventa je 17. marta 2026. godine, od strane "Organizacijskog odbora za obilježavanje povjesnih datuma hrvatskog naroda derventskog kraja", prijavljeno održavanje javnog skupa koji je planiran za 25. mart 2026. godine na području grada Dervente.

Prema prijavi, predviđeno je polaganje vijenaca i cvijeća na grobljima, održavanje vjerskog obreda i zajednički ručak, a prema raspoloživim saznanjima navedenom događaju će prisustvovati i pripadnici Oružanih snaga BiH iz reda hrvatskog naroda.

Policijska uprava Doboj apeluje na građane da ne šire i ne prihvataju neprovjerene informacije u vezi sa navedenim događajima i da se informišu iz zvaničnih izvora, a policijski službenici će preduzeti sve zakonom propisane mjere i radnje na obezbjeđenju javnog skupa, te će sankcionisati svako ponašanje koje predstavlja narušavanje javnog reda i mira, kao i isticanje simbola čija je upotreba zabranjena.