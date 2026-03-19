Bačena zapaljiva naprava u poznati restoran

19.03.2026

08:51

U ranim jutarnjim časovima u Beogradu, došlo je do ozbiljnog incidenta kada je, za sada nepoznata osoba, napala ugostiteljski objekat u Kondinoj ulici.

Prema nezvaničnim informacijama i svjedočenjima stanara okolnih zgrada, napadač je prvo razbio prozor restorana, a potom u unutrašnjost objekta ubacio zapaljivu napravu.

"Prizor je bio uznemirujući. Čula se lomljava stakla, a ubrzo nakon toga se osjetio dim. Odmah smo pozvali policiju i vatrogasce," navodi jedan od stanara Kondine ulice koji je bio svjedok događaja.

Na lice mjesta su u rekordnom roku stigle dvije vatrogasne ekipe koje su lokalizovale požar i sprečile njegovo širenje na stambene jedinice iznad restorana. Pripadnici policije su odmah blokirali dio ulice radi vršenja uviđaja.

Srećom, u ovom incidentu nema povrijeđenih niti stradalih, ali je na objektu pričinjena znatna materijalna šteta.

O cijelom slučaju je obavešteno nadležno tužilaštvo. Policija trenutno vrši uviđaj i prikuplja materijalne dokaze.

Pregledaju snimci sa nadzornih kamera okolnih objekata kako bi se identifikovao počinilac.

Istraga je u toku, a više detalja biće poznato nakon zvaničnog saopštenja Ministarstva unutrašnjih poslova, piše Telegraf.

