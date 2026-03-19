Ajfon na meti hakera

ATV

19.03.2026

08:34

Ајфон
Stručnjaci za sajber bezbjednost upozoravaju na novu, izuzetno sofisticiranu kampanju usmjerenu ka korisnicima Ajfon uređaja, kojom se ciljano kradu lični podaci i povjerljive informacije.

Kako funkcioniše napad na Ajfon uređaje?

Prema nalazima kompanija kao što su Google, Lookout i iVerify, sporni softver – označen kao "Darksword" – distribuira se putem kompromitovanih veb sajtova.

Dovoljno je da korisnik posjeti zaraženu stranicu kako bi napadači mogli da pristupe osjetljivim podacima sa uređaja, uključujući poruke, lične informacije, pa čak i podatke iz kripto-novčanika.

Koliko je uređaja ugroženo?

Za razliku od ranijih sofisticiranih napada koji su bili usmjereni na pojedince, ovaj alat omogućava mnogo širu zloupotrebu. Procjene govore da bi između 220 i 270 miliona Ajfon uređaja širom svijeta moglo biti ranjivo, posebno oni koji koriste starije verzije iOS-a i nisu ažurirani.

Napadi su registrovani prvenstveno preko desetina ukrajinskih sajtova, ali istraživači navode da su slične kampanje zabilježene i u drugim zemljama, uključujući Tursku i Maleziju.

Veza sa ruskim hakerskim grupama?

Analize ukazuju da su alati povezani sa infrastrukturom koja se dovodi u vezu sa ruskim operaterima, a u pojedinim slučajevima i sa ranije otkrivenim špijunskim softverom “Coruna”.

Zanimljivo je da su istraživači došli do ovih otkrića i zbog grešaka samih napadača – dio koda i infrastrukture bio je nedovoljno zaštićen, što je olakšalo analizu i praćenje aktivnosti.

Iz kompanije Epl poručuju da su ranjivosti iskorišćene u napadima već zakrpljene kroz novija ažuriranja sistema i da korisnici koji redovno ažuriraju uređaje nisu ugroženi. Ipak, stručnjaci upozoravaju da veliki broj ljudi i dalje koristi zastarjele verzije softvera, što ih čini lakom metom.

Korisnicima se, kao i uvijek, savjetuje da: Redovno ažuriraju operativni sistem (iOS) na najnoviju verziju; Uključe Lockdown Mode ukoliko smatraju da mogu biti meta ciljanih napada; Koriste fizičke ključeve za dvostruku autentifikaciju (2FA), prenosi b92.

