Tužna sudbina srpskih dobitnika loto sedmice

Građani Srbije, a i Republike Srpske, bar oni koji vole igre na sreću, svakog utorka i petka sa nestrpljenjem iščekuju izvlačenje kuglica.

Sreću da pogode svih sedam brojeva imali su samo rijetki, oni, rekli bismo, rođeni pod srećnom zvijezdom, međutim, njihova sudbina nije uopšte tako sjajna kao što se čini na prvi pogled. Umjesto života iz bajke, za neke dobitnike loto sedmica u Srbiji život je postao potpuno suprotan od onog čemu su se nadali.

Irena Matejić (46) iz Mladenovca jedna je od njih. Ona je prije 15 godina postala milionerka osvojivši vrtoglavu sumu od 2.000.000 evra. Bilo je to 2011. godine i baš kada je mislila da će njen život postati onakav kakav je oduvijek željela, počele su da se dešavaju loše stvari. Novac je razorio njenu porodicu.

„Pare ne mogu da kupe sreću. Koliko god da dobitnik da porodici, prijateljima, niko neće da bude zadovoljan jer ljudi očekuju da im novac reši sve probleme. Ja sam i prije Loto-a imala jako aktivan život, pa opet nisam uspela da shvatim neke stvari na vreme. Ali, nikad nije kasno. Sad znam“, pričala je tada Irena za Telegraf.rs.

Neposredno nakon osvajanja vrijedne sume pristala je da da nekoliko intervjua za medije i na osnovu onoga što je govorila, njen život nije bio lak. Razočarali su je bliski ljudi i rodbina, a od nje su samo očekivali novac.

Potom se i razvela, a zbog novca se posvađala sa porodicom. Rekla je da nikada nije željela da javnost sazna da je postala milionerka i da se to otkrilo slučajno, samo zbog toga što se „previše radovala“.

Ni tu nije bio kraj. Jednom je čak i završila u pritvoru zbog sumnje da je pokušala da zapali auto-radionicu nakon sukoba sa majstorom M.G, koji je prema njenim riječima pokušao da je prevari.

Zamalo ponovo dobila sedmicu

Ko nema sreće u ljubavi ima u kocki, kaže stara izreka, a da „para na paru ide“ dokazao je Irenin slučaj. Iako je dobila sedmicu 2011. godine, ona je nastavila da igra Loto, a 2019. godine ubola je šesticu. Međutim, nije bila velika jer ju je dosta igrača pogodilo, ali samo jedan broj ju je dijelio od premije vrijedne 6.050.000 evra i ulaska u Ginisovu knjigu rekorda.

Zoran iz Valjeva postao milioner, a sad nema ni dinara

I sudbina Zorana M. iz okoline Valjeva doživjela je nagli obrt. On je prije 11 godina izvukao srećan tiket, ali se njegov san ubrzo pretvorio u finansijsku noćnu moru. Život mu se promijenio iz korijena. Prvo je uspio da riješi sve finansijske probleme, ali to je izmaklo kontroli. Ubrzo se pokazalo da upravljanje tolikim kapitalom zahtijeva znanje koje on nije posjedovao. Sin, kćerka i supruga obradovali su se velikom dobitku. Od tog novca mogli su da vrate dugove i priušte stvari koje su oduvijek željeli.

Međutim, za ned‌jelju dana cijelo selo je znalo da se obogatio, a miris njegovog novca privukao je ljude loših namjera. Renovirao je kuću i kupio stan u gradu, a od ostatka je planirao da pokrene privatni biznis, a tada su u njegov život ušetali prevaranti.

I tako je predao ogromnu svotu novca ljudima koji su mu garantovali brzu zaradu.

„Priznajem, bio sam naivan i poverovao sam o priču o nekretninama. Pošto nisam ništa znao o tome nije im bilo teško da me ubede. Dao sam im keš koji sam imao kod sebe, dok su oni meni ostavili skupocena kola kao garanciju. Od tada se nisu pojavili ni javljali na telefon. Ispostavilo se da kola pripadaju agenciji za iznajmljivanje stanova, a njih više nisam vidio“, otkrio je on.

Sve se to dogodilo jer je vjerovao najbližima - svojoj rodbini.

Nož u leđa

U ovakvim pričama često ćemo čuti da će ti prije nož u leđa zabiti najbliži nego neki neznanac. I ni tu nije kraj drami. U njegov život je potom ušetao lažni advokat koji mu je nudio pomoć u pokretanju privatnog biznisa, a zapravo je nestao sa njegovim novcem.

Danas Zoran opet živi u dugovima, ali i sa osjećajem dubokog kajanja i gorkim ukusom u ustima.

„Novac menja psihu, ličnost, karakter i ne treba zavideti bogatima. Sada živim sa grižom savesti što nisam obezbedio porodicu i što sam sve protraćio zbog ljudi koje bih voleo da nikad nisam sreo. Zato bih voleo da kažem svakome ko dođe do velikog novca – to nije sreća, od opreza možeš da poludiš i izgubiš poverenje u najbliže, a na kraju te prevari i izvoza neko za koga si mislio da je jedini siguran i ozbiljan igrač“, zaključuje Zoran M.

Tužne sudbine i u svijetu

U svijetu su se zbog novca dešavali veliki zločini, a tiket koji je osvojio Abraham Šekspir iz Floride postala je njegova smrtna presuda. Nakon što je 2006. dobio 30 miliona dolara, Abraham je svima davao novac. „Prijateljica“ Di Di Mur mu se ponudila da mu pomogne da upravlja bogatstvom, a zapravo ga je prevarila i ubila. Njegovo tijelo pronađeno je godinama kasnije ispod betonske ploče u njenom dvorištu.

Vilijam „Bad“ Post osvojio je 16,2 miliona dolara na lutriji u Pensilvaniji 1988. godine, ali je za godinu dana imao dug od milion dolara.

Bivša d‌jevojka ga je tužila za trećinu njegovog dobitka i dobila na sudu, a njegov brat je uhapšen jer je navodno unajmio ubicu da ga ubije u nadi da će naslijediti ostatak dobitka. Nakon što je uložio novac u porodična preduzeća, Post je utonuo u dugove i proveo vrijeme u zatvoru jer je pucao iz pištolja preko glave blagajnika.

„Bio sam mnogo srećniji kada sam bio švorc“, izjavio je on prije smrti. Bad je mirno živio od 450 dolara mjesečno socijalne pomoći do svoje smrti 2006. godine.

Gubitak tiketa

Svijet pamti i sreću koja je za dlaku izmakla bračnom paru. Martin Tot (33) i njegova 24-godišnja supruga Kej iz Velike Britanije ispustili su iz ruku bogatstvo od pet miliona dolara na lutriji nakon što su izgubili tiket.

Vremensko ograničenje od 30 dana za prijavljivanje izgubljenih tiketa je isteklo, a kompanija nije bila obavezna da plati, i tako je džekpot postao najveći nepotraženi iznos od početka lutrije 1994. godine.

Na kraju svih ovih priča vidimo da je novac mač sa dvije oštrice. Svim ovim ljudima donio je početnu radost, prividnu radost, a onda je postao njihova noćna mora i doveo do toga da zažale što su ga ikada imali u rukama. Irena se razočarala u najbliže, Zoran je prevaren i izdan, a svjetski dobitnici su gubili živote.