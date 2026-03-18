Da li će Odluka o ograničenju marži biti povučena? Šta kaže ministarstvo

ATV

18.03.2026

19:54

Да ли ће Одлука о ограничењу маржи бити повучена? Шта каже министарство
Odgoda primjene odluke o ograničenju marži u maloprodaji i veleprodaji - zahtjev je privrede i trgovaca od Vlade Republike Srpske. Smatraju da je nepotpuna i da ima puno nejasnoća.

Upozoravaju, ako bi se primijenila ova odluka većina cijena drugih proizvoda morala bi da poraste.

"Još jednom treba razmotriti sve aspekte onoga što ova uredba nije obuhvatila", kaže Radovan Maksimović, predstavnik firme „Venera“

"Smatramo da nije bilo potrebe za donošenjem uredbe jer su inspekcijske kontrole koje su bile na tržištu pokazale da su marže na osnovne životne namirnice i one proizvode koji su predmet ograničene marže bile daleko niže nego što je uredbom definisano. Ako bi sada primijenili uredbu većina maloprodajnih cijena bi morala da raste", kaže Goran Račić, predsjednik Privredne komore.

Odluka o određivanju marži neće biti povučena, jasan je resorni ministar. Neće biti razgovora ni o njenoj izmjeni. U ovom momentu je, kaže Ned Puhovac najbolja za stanovništvo i odlukom privreda neće ništa izgubiti.

Suzbiće se, poručuje rast cijena i moguće je proširenje liste proizvoda koje će obuhvatiti odluka.

"Ovom odlukom Vlada Republike Srpske je učinila pravu stvar, jer su na listi sa ograničenjem marži svakodnevni proizvodi, što će u jednoj mjeri ublažiti sve ono što se danas dešava na tržištu. Treba da omogućimo stanovništvu da lakše prebrodi ovu kriznu situaciju. Ovu nastalu krizu ne može sam narod da podnese, to moramo da uradimo svi, pa i privrednici, kaže Ned Puhovac, ministar trgovine i turizma Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske donijela je 12. marta odluku o određivanju marže u prometu određenih proizvoda, kojom se određuje maksimalni iznos marže koju trgovci na veliko i malo mogu obračunavati u prometu proizvoda obuhvaćenih tom odlukom.

