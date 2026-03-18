Oglasili se iz Elektro Bijeljine: Nekoliko naselja će ostati bez struje

Autor:ATV
18.03.2026
15:27
Komentari:0
U četvrtak radovi na području Zvornika, nekoliko naselja će ostati bez električne energije.
Kako navode iz Elektro Bijeljine, zbog radova na raseci rastinja na trasi dalekovoda 35 kV „Kozluk – Branjevo“ i dalekovoda 35 kV „Branjevo – Loznica“, u četvrtak 19. marta 2026. godine, bez električne energije biće korisnici „Elektro-Bijeljine“ koji se snabdevaju iz TS 35 kV „Branjevo“.
U terminu 7:30 do 15 časova električnu energiju neće imati oko 2500 korisnika u naseljenim mjestima:
- Branjevo,
- Donja Pilica,
- Gornja Pilica,
- Donji Šepak,
- Srednji Šepak,
- Gornji Šepak,
- Donji Lokanj,
- Gornji Lokanj i
- dio Glavičica (Staro Selo).
Najavljeni radovi su od izuzetnog značaja za pouzdanost sistema distribucije električne energije u Podrinju.
