Oglasili se iz Elektro Bijeljine: Nekoliko naselja će ostati bez struje

U četvrtak radovi na području Zvornika, nekoliko naselja će ostati bez električne energije.

Kako navode iz Elektro Bijeljine, zbog radova na raseci rastinja na trasi dalekovoda 35 kV „Kozluk – Branjevo“ i dalekovoda 35 kV „Branjevo – Loznica“, u četvrtak 19. marta 2026. godine, bez električne energije biće korisnici „Elektro-Bijeljine“ koji se snabdevaju iz TS 35 kV „Branjevo“.

U terminu 7:30 do 15 časova električnu energiju neće imati oko 2500 korisnika u naseljenim mjestima:

- Branjevo,

- Donja Pilica,

- Gornja Pilica,

- Donji Šepak,

- Srednji Šepak,

- Gornji Šepak,

- Donji Lokanj,

- Gornji Lokanj i

- dio Glavičica (Staro Selo).

Najavljeni radovi su od izuzetnog značaja za pouzdanost sistema distribucije električne energije u Podrinju.