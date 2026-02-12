Logo
Savić u Pelagićevu: Cilj - kvalitetnije snabdijevanje električnom energijom

ATV

12.02.2026

Савић у Пелагићеву
Novi projekti i unapređenje saradnje, s ciljem kvalitetnijeg snabdijevanja korisnika električnom energijom, bili su u fokusu razgovora rukovodstva ODS "Elektro-Bijeljina“ na čelu sa direktorom Bojanom Savićem i izvršnim direktorom za terenske operacije Milanom Lukićem u Pelagićevu sa načelnikom ove opštine Slavkom Tešićem.

"Došli smo da razgovaramo sa načelnikom Tešićem i hoćemo da stvorimo dobar poslovni ambijent na obostrano zadovoljstvo. Cilj rukovodstva „Elektro-Bijeljine“ i zaposlenih je da svaki naš korisnik ima optimalne uslove za napajanje električnom energijom i u tom smislu smo spremni da čujemo i prijedloge u Pelagićevu. Trenutno stanje elektromreže i objekata u Posavini je na dobrom nivou, ali želimo da stvorimo još bolje uslove i spremni dočekamo nove izazove“, rekao je direktor Savić.

Savić u Pelagićevu

U ime opštine Pelagićevo, načelnik Slavko Tešić je izrazio zahvalnost direktoru „Elektro-Bijeljine“ na posjeti i istakao spremnost da dobra saradnja bude nastavljena i u predstojećem periodu.

"Imamo dobru saradnju sa „Elektro-Bijeljinom“ i direktorom Bojanom Savićem, kao i njihovim radnicima u Pelagićevu, koji su uvijek bili na visini zadatka i u kratkom roku otklanjali kvarove i bili u službi svojih sugrađana“, rekao je načelnik Tešić.

Savić u Pelagićevu

U posljednjih nekoliko godina "Elektro-Bijeljina“ je uložila značajna finansijska sredstva u elektroenergetske objekte u Posavini, sa ciljem da se smanji broj zastoja na mreži i poboljša kvalitet isporuke električne energije.

