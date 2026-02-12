Poklopcem šahta razbijao izlog na radnji u Zenici

Izvor:
ATV
12.02.2026
09:10
Komentari:0
Zasad neimenovani muškarac danas je poklopcem šahta razbijao izlog na radnji u ulici Reisa Čauševića u Zenici.
Nakon obavljenog posla, poklopac šahta je "uredno" vratio na mjesto odakle ga je "posudio".
Ubrzo se začula sirena policijskog vozila, a očevici, koji su redakciji Zenicablog poslali snimak ovog nesvakidašnjeg događaja, kažu da je policija vrlo brzo započela uviđaj.
Više informacija, uključujući i to da li je počinilac priveden, kao i motiv, trebali bi biti poznati naknadno.
Društvo
1 h0
Region
1 h1
Košarka
1 h0
Svijet
1 h0
Najnovije
Najčitanije
10
36
10
28
10
18
10
15
10
01
Trenutno na programu