Poklopcem šahta razbijao izlog na radnji u Zenici

Zasad neimenovani muškarac danas je poklopcem šahta razbijao izlog na radnji u ulici Reisa Čauševića u Zenici.

Nakon obavljenog posla, poklopac šahta je "uredno" vratio na mjesto odakle ga je "posudio".

Ubrzo se začula sirena policijskog vozila, a očevici, koji su redakciji Zenicablog poslali snimak ovog nesvakidašnjeg događaja, kažu da je policija vrlo brzo započela uviđaj.

Više informacija, uključujući i to da li je počinilac priveden, kao i motiv, trebali bi biti poznati naknadno.