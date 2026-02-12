Logo
Poklopcem šahta razbijao izlog na radnji u Zenici

ATV

12.02.2026

09:10

0
шахтом разбијао излог
Foto: Zenicablog

Zasad neimenovani muškarac danas je poklopcem šahta razbijao izlog na radnji u ulici Reisa Čauševića u Zenici.

Nakon obavljenog posla, poklopac šahta je "uredno" vratio na mjesto odakle ga je "posudio".

Ubrzo se začula sirena policijskog vozila, a očevici, koji su redakciji Zenicablog poslali snimak ovog nesvakidašnjeg događaja, kažu da je policija vrlo brzo započela uviđaj.

Više informacija, uključujući i to da li je počinilac priveden, kao i motiv, trebali bi biti poznati naknadno.

šaht

Zenica

