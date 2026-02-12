Logo
Large banner

Donosimo cijene sa banjalučke "Tržnice"

12.02.2026

08:32

Komentari:

0
Доносимо цијене са бањалучке "Тржнице"
Foto: ATV

Na banjalučkoj tržnici ove sedmice cijene voća i povrća variraju u zavisnosti od vrste i kvaliteta.

Jabuke se mogu kupiti po cijeni od 2,5 do 3,5 KM, dok narandže koštaju između 3,5 i 4,5 KM. Suve šljive prodaju se po 11 do 12 KM, a banane po 2,5 do 3,5 KM. Bijelo grožđe na tržnici košta od 8 do 9 KM, a crno od 5 do 6 KM. Kupus je najjeftiniji i košta 1,5 KM po kilogramu, dok kruške iznose od 4 do 5 KM. Mrkva je 2,5 do 3,5 KM, paradajz 4 do 5 KM, a paprika 4,5 do 5,5 KM. Nar je dostupan po cijeni od 6,5 KM, a pasulj od 8 do 10 KM.

Od povrća, blitva košta 6 KM, krastavac 3,5 do 4,5 KM, celer i peršun po 10 KM, tikvica 6 KM, karfiol 5 KM, a limun 4,5 KM. Crveni luk se može kupiti od 2 do 3 KM, krompir 1,5 do 2 KM, a bijeli luk 14 do 17 KM. Zelena salata je 5 do 6 KM po kilogramu.

Od orašastih plodova, očišćeni orasi koštaju 21 do 22 KM, lješnik 25 KM, suve smokve 18 KM, a kesten od 6 do 7 KM. Mandarine se mogu kupiti po 3,5 KM, a klementine po 3 KM po kilogramu.

(Glas Srpske)

Podijeli:

Tag :

Tržnica Banjaluka

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Како вратити обрисане поруке на Виберу: Једноставан трик за све телефоне

Savjeti

Kako vratiti obrisane poruke na Viberu: Jednostavan trik za sve telefone

2 h

0
Nesanica telefon krevet

Zdravlje

Ne spavate dovoljno? Stići će vas anksioznost, gojaznost, slab imunitet...

2 h

0
Ко је убио посљедњег Гадафија?

Svijet

Ko je ubio posljednjeg Gadafija?

2 h

0
Да ли ће Трамп на Параду побједе? Ево шта каже Кремљ

Svijet

Da li će Tramp na Paradu pobjede? Evo šta kaže Kremlj

2 h

0

Više iz rubrike

Беба новорођенче

Društvo

U Srpskoj rođeno 18 beba

2 h

0
Данас славимо три велика учитеља који су постали симбол јединства вјере

Društvo

Danas slavimo tri velika učitelja koji su postali simbol jedinstva vjere

3 h

0
У Теслићу Дан жалости након смрти дјевојчице Милице Малић

Društvo

U Tesliću Dan žalosti nakon smrti djevojčice Milice Malić

3 h

0
Какво је стање у сектору мљекарства и пољопривреде?

Društvo

Kakvo je stanje u sektoru mljekarstva i poljoprivrede?

15 h

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

36

Ukrajinac izbačen sa Zimskih olimpijskih igara: Razlog je - kaciga

10

28

Vrlo nezdrav vazduh u Banjaluci

10

18

Radončić: Dodik i Cvijanović na međunarodnom planu deklasirali dvojac Bećirović-Konaković

10

15

Akcija "Blok": U Banjaluci uhapšen Davor Samardžija

10

01

Savo Kisjelica tvrdi da je požar podmetnut: Policija i Tužilaštvo upućuju jedni na druge

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner