Donosimo cijene sa banjalučke "Tržnice"

Jabuke se mogu kupiti po cijeni od 2,5 do 3,5 KM, dok narandže koštaju između 3,5 i 4,5 KM. Suve šljive prodaju se po 11 do 12 KM, a banane po 2,5 do 3,5 KM. Bijelo grožđe na tržnici košta od 8 do 9 KM, a crno od 5 do 6 KM. Kupus je najjeftiniji i košta 1,5 KM po kilogramu, dok kruške iznose od 4 do 5 KM. Mrkva je 2,5 do 3,5 KM, paradajz 4 do 5 KM, a paprika 4,5 do 5,5 KM. Nar je dostupan po cijeni od 6,5 KM, a pasulj od 8 do 10 KM.

Od povrća, blitva košta 6 KM, krastavac 3,5 do 4,5 KM, celer i peršun po 10 KM, tikvica 6 KM, karfiol 5 KM, a limun 4,5 KM. Crveni luk se može kupiti od 2 do 3 KM, krompir 1,5 do 2 KM, a bijeli luk 14 do 17 KM. Zelena salata je 5 do 6 KM po kilogramu.

Od orašastih plodova, očišćeni orasi koštaju 21 do 22 KM, lješnik 25 KM, suve smokve 18 KM, a kesten od 6 do 7 KM. Mandarine se mogu kupiti po 3,5 KM, a klementine po 3 KM po kilogramu.

(Glas Srpske)