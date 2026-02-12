Logo
Da li će Tramp na Paradu pobjede? Evo šta kaže Kremlj

SRNA

12.02.2026

08:12

Да ли ће Трамп на Параду побједе? Ево шта каже Кремљ
Foto: Tanjug/AP

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov nije isključio mogućnost da predsjednik SAD Donald Tramp bude pozvan na proslavu 81. godišnjice pobjede u Drugom svjetskom ratu.

"Za Trampa ćemo vidjeti, bar ćemo saznati da li će moći ili ne", rekao je Peskov za ruske medije.

Podsjetio je da je tokom proslave 80. godišnjice bio veliki broj stranih gostiju i da ih je ruski lider Vladimir Putin sve primio, prenosi Sputnjik.

"Teško će biti da se svake godine ponovi isti broj gostiju, ali Dan pobjede smo uvijek slavili, slavimo i slavićemo. Naravno, biće i gostiju iz inostranstva – lideri ZND", rekao je Peksov.

Donald Tramp

Vladimir Putin

