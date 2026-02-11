Završen sastanak Trampa i Netanijahua: Evo šta je poručeno

Sastanak predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa i premijera Izraela Benjamina Netanijahua, koji je održan večeras, imao je za cilj uspostavljanje zajedničkog plana djelovanja ukoliko Vašington ne uspije da postigne sporazum sa Iranom, prenijela je izraelska televizija Kanal 12, pozivajući se na neimenovane američke i izraelske izvore.

Neimenovani američki zvaničnik rekao je da je Vašington skeptičan o mogućnosti postizanja dogovora sa Iranom, čak i onog koji je usmjeren isključivo na iranski nuklearni program, i shodno tome, centralni cilj sastanka je dogovor o planu djelovanja za slučaj da sporazum ne bude postignut.

Dodao je da bi eventualni zajednički napad SAD i Izraela na Iran bio mnogo efikasniji.

Izraelski izvori ranije su rekli da smatraju da politički i bezbjednosni establišment u Izraelu ne očekuje da će se postići dogovor, navodeći da Netanijahu nastoji da očuva slobodu djelovanja Izraela oko Teherana, bez obzira da li će sporazum biti postignut ili ne.

Pored ostalih, sastanku su prisustvovali američki državni sekretar Marko Rubio, ministar odbrane Pit Hegset, Trampov savjetnik Džared Kušner, kao i specijalni američki izaslanik Stiv Vitkof.