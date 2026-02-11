Logo
Sijarto: EU podriva napore za mir u Ukrajini

11.02.2026

19:58

EU podriva međunarodne napore za rješavanje sukoba u Ukrajini isporukama oružja i finansijskom podrškom Kijevu, izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova i trgovine Peter Sijarto nakon razgovora sa kineskim ministrom spoljnih poslova Vang Jijem.

"Rekao sam ministru /Vangu/ da EU, nažalost, nastavlja da podriva napore za uspostavljanje mira", prenio je Sijarto.

Prema njegovim riječima, na to ukazuje formiranje koalicije između Kijeva i Brisela s ciljem isporuke oružja i novca iz EU Ukrajini, te ubrzana procedura prijema Ukrajine u Uniju.

"Suverena vlada Mađarske, usmjerena na zaštitu nacionalnih interesa, protivi se tome. Mađari se zalažu za mir. Nastavak rata i članstvo Ukrajine u EU u potpunosti su suprotni našim interesima", naglasio je Sijarto.

On je dodao da Mađarska visoko cijeni mirovne napore Kine usmjerene na okončanje ukrajinskog sukoba.

Sijarto je potvrdio interes Mađarske za razvoj strateškog partnerstva sa Kinom, uključujući proširenje ekonomske saradnje.

"Treću godinu zaredom, Kina je glavni strani investitor u Mađarskoj, koja ostaje prioritetna destinacija za ulaganja kineskih kompanija", naveo je mađarski ministar spoljnih poslova.

Sijarto je najavio da će nova brza željeznička pruga između Budimpešte i Beograda, izgrađena uz učešće Kine, biti puštena u saobraćaj 27. februara.

Osim toga, ministri spoljnih poslova Mađarske i Kine dogovorili su da povećaju broj letova između Budimpešte i kineskih gradova.

Peter Sijarto

