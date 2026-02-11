Zabuna u vezi s datumom Epstinove smrti: Greška kod kucanja?

Pitanje koje se ponovo otvorilo nakon objavljivanja miliona dokumenata u vezi sa slučajem seksualnog prestupnika Džefrija Epstina jeste kada je tačno zabilježena njegova smrt?

Najvažnije činjenice:

U pojedinim dokumentima naveden datum smrti Epstina dan prije nego što je preminuo.

Prema zvaničnoj verziji, Epstin je izvršio samoubistvo u ćeliji njujorškog zatvora.

Iz Ministarstva pravde SAD naveli su da je pogrešan datum unesen usljed "slučajne greške u kucanju".

Pažnju javnosti privukao je podatak da je u pojedinim zvaničnim dokumentima Ministarstva pravde SAD naveden datum 9. avgust 2019. godine, odnosno dan prije nego što je Epstin preminuo.

Dva datuma

Prema zvaničnoj verziji događaja, Epstin je izvršio samoubistvo u ćeliji njujorškog zatvora, gd‌je je čekao suđenje zbog optužbi za podvođenje maloljetnica i seksualnu eksploataciju.

Iz Ministarstva pravde SAD za BBC-jev tim za provjeru činjenica naveli su da je pogrešan datum unesen usljed "slučajne greške u kucanju".

U spornoj bilješci stoji da je Epstin "pronađen bez svijesti u svojoj ćeliji" u Metropolitanskom popravnom centru u Njujorku "u petak, 9. avgusta 2019. godine".

Međutim, u objavljenom izvještaju Federalnog istražnog biroa (FBI), kao i u obdukcionom nalazu, internim zatvorskim dokumentima i pratećoj fotografiji, navodi se da je Epstin pronađen mrtav u subotu, 10. avgusta 2019. godine.

Najveći set dokumenata do sada

"Zvanične izjave u vezi sa smrću Džefrija Epstina uređivane su i distribuirane putem više e-mail lanaca unutar Južnog okruga Njujorka počev od 10. avgusta 2019. Iako je u početnim nacrtima saopštenja navedeni datum 9. avgust 2019, riječ je o nenamjernoj grešci u kucanju koja je naknadno ispravljena prije objavljivanja", saopštili su iz Ministarstva pravde.

Dodali su i to da su tvrdnje da je saopštenje sastavljeno prije Epstinove smrti netačne, prenosi Nova.

U Sjedinjenim Američkim Državama 30. januara objavljeni su novi sudski dokumenti koji se odnose na Epstina.

Riječ je o najvećem dosad objavljenom setu dokumenata o Epstinu, koji obuhvata oko tri miliona stranica, 180.000 fotografija i 2.000 video snimaka.