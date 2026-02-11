Logo
Tramp i Netanijahu večeras u Bijeloj kući

11.02.2026

16:58

Komentari:

1
Трамп и Нетанијаху вечерас у Бијелој кући
Foto: Tanjug/AP

Američki predsjednik Donald Tramp trebalo bi danas da ugosti izraelskog premijera Benjamina Netanijahua u Bijeloj kući, dok rastu tenzije oko nuklearnog programa Teherana.

Očekuje se da će se Netanijahu zalagati za oštriji stav SAD o iranskom programu obogaćivanja uranijuma, balističkih raketa i podršci posredničkim grupama poput Hamasa i Hezbolaha.

Prije sastanka, Tramp je rekao da razmatra raspoređivanje druge udarne grupe nosača aviona na Bliski istok, upozoravajući da bi SAD mogle preduzeti "veoma oštre" mjere ako diplomatija ne uspije.

Donald Tramp

Benjamin Netanjahu

Komentari (1)
