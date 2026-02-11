Tramp i Netanijahu večeras u Bijeloj kući

Američki predsjednik Donald Tramp trebalo bi danas da ugosti izraelskog premijera Benjamina Netanijahua u Bijeloj kući, dok rastu tenzije oko nuklearnog programa Teherana.

Očekuje se da će se Netanijahu zalagati za oštriji stav SAD o iranskom programu obogaćivanja uranijuma, balističkih raketa i podršci posredničkim grupama poput Hamasa i Hezbolaha.

Prije sastanka, Tramp je rekao da razmatra raspoređivanje druge udarne grupe nosača aviona na Bliski istok, upozoravajući da bi SAD mogle preduzeti "veoma oštre" mjere ako diplomatija ne uspije.