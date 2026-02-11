Logo
Large banner

Otkrio nalazište rezervi nafte od 55 miliona tona u ruskoj arktičkoj zoni

Izvor:

Sputnik Srbija

11.02.2026

14:28

Komentari:

0
Открио налазиште резерви нафте од 55 милиона тона у руској арктичкој зони

Naftna kompanija Gaspromnjeft objavila je danas da je otkrila nalazište sa rezervama od 55 miliona tona nafte u ruskoj arktičkoj zoni Jamalo-neneckog autonomnog okruga.

Pres služba ruske kompanije saopštila je da je ovo najveće otkriće na Jamalu u poslednjih 30 godina.

Ležište je otkriveno u okviru Južno-novoportovskog i Saletinskog polja u Jamalskom okrugu. Ime je dobilo po ruskom naučniku i geologu Alekseju Kontoroviču.

Planirana su dalja istraživanja na lokalitetu, a na osnovu dobijenih podataka biće razvijen program razvoja novih nalazišta, pojasnila je kompanija.

Nafta

Ekonomija

Cijene nafte u blagom padu

„Ovo otkriće potvrđuje da je resursna baza naše zemlje daleko od potpunog iskorišćenja“, rekao je predsednik Upravnog odbora Gaspromnjefta Aleksandar Djukov.

Dodao je da će otkriveno nalazište pomoći u ostvarivanju ciljeva ruske energetske strategije do 2050. godine.

(sputnik srbija)

Podijeli:

Tagovi :

Nafta

Rusija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Пала цијена нафте, ево и за колико

Ekonomija

Pala cijena nafte, evo i za koliko

5 d

0
Америка вратила Венецуели пола милијарде

Svijet

Amerika vratila Venecueli pola milijarde

1 sedm

0
Трамп амерички предсједник

Svijet

SAD uvode tarife zemljama koje prodaju naftu Kubi, jedna zemlja u fokusu

1 sedm

0
Скочиле цијене нафте

Ekonomija

Skočile cijene nafte

1 sedm

0

Više iz rubrike

Ухапшен нападач у школ на Тајланду

Svijet

Uhapšen napadač u škol na Tajlandu

2 h

0
Зашто Француска позива грађане да једу мање меса?

Svijet

Zašto Francuska poziva građane da jedu manje mesa?

2 h

0
Џефри Епстајн

Svijet

Epstajn se raspitivao za sestre Hadid, htio sastanak sa njima

3 h

0
Европски парламент одобрио 90 милијарди евра зајма за Кијев

Svijet

Evropski parlament odobrio 90 milijardi evra zajma za Kijev

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

03

Olimpijac javno priznao preljubu na ZOI: Stigao odgovor bivše d‌jevojke

15

58

Vlada Srpske sutra i o Strategiji za suzbijanje nasilja u porodici

15

50

MUP Srpske poslao važno obavještenje

15

47

Stevandić sa Majlsom: Očuvanje mira - prioritet Srpske

15

37

Zdravko Čolić angažovao obezbjeđenje, evo gdje je otputovao

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner