Otkrio nalazište rezervi nafte od 55 miliona tona u ruskoj arktičkoj zoni

Naftna kompanija Gaspromnjeft objavila je danas da je otkrila nalazište sa rezervama od 55 miliona tona nafte u ruskoj arktičkoj zoni Jamalo-neneckog autonomnog okruga.

Pres služba ruske kompanije saopštila je da je ovo najveće otkriće na Jamalu u poslednjih 30 godina.

Ležište je otkriveno u okviru Južno-novoportovskog i Saletinskog polja u Jamalskom okrugu. Ime je dobilo po ruskom naučniku i geologu Alekseju Kontoroviču.

Planirana su dalja istraživanja na lokalitetu, a na osnovu dobijenih podataka biće razvijen program razvoja novih nalazišta, pojasnila je kompanija.

„Ovo otkriće potvrđuje da je resursna baza naše zemlje daleko od potpunog iskorišćenja“, rekao je predsednik Upravnog odbora Gaspromnjefta Aleksandar Djukov.

Dodao je da će otkriveno nalazište pomoći u ostvarivanju ciljeva ruske energetske strategije do 2050. godine.

(sputnik srbija)