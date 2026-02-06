Logo
Pala cijena nafte, evo i za koliko

Izvor:

Tanjug

06.02.2026

10:33

Foto: Pixabay

Evropski i američki berzanski indeksi su danas u padu, cijene zlata su porasle, dok tržišta analiziraju izvještaje o zaradi velikih kompanija i banaka na kraju sedmice.

Ove nedjelje na cijene akcija su najviše uticali izvještaji o zaradi evropskih kompanija LVMH, farmaceutskog giganta Novo Nordisk, naftnog giganta Šel i značajnih banaka, prenosi Si-en-bi-si.

Akcije Stelantisa, listirane na Milanskoj berzi, pale su danas za 18 odsto, što je najveći pad od juna 2020. godine, nakon što je proizvođač automobila najavio široko resetovanje poslovanja koje je će koštati 26 milijardi dolara.

Nasuprot tome, akcije danskog proizvođača vetroelektrana na moru Orsted porasle su za 4,1 odsto nakon što je njegova zarada u četvrtom kvartalu pokazala da su prihodi porasli za 9,8 odsto u poređenju sa istim periodom prošle godine.

Indeks Frankfurtske berze DAX je danas u 10.00 sati pao za 0,08 odsto na 24.439,17 poena, francuski CAC 40 za 0,66 odsto na 8.183,83 poena, britanski FTSE 100 za 0,36 odsto na 10.276,75 poena, moskovski MOEX za 0,09 odsto na 2.735,02 poena.

Vrijednost američkog berzanskog indeksa Dov Džones je pred današnje otvaranje berzi pala za 1,2 odsto na 48.908,72 poena, vrijednost indeksa S&P 500 za 1,23 odsto na 6.798,40 poena, a vrijednost indeksa Nasak za 1,59 odsto na 22.540,59 poena.

Evropski fjučersi gasa za mart su se danas na otvaranju berze TTF prodavali po cijeni 34,1 evra za megavat-sat.

Prema aktuelnim podacima, cijena sirove nafte je pala na 64,047 dolara, a cena nafte Brent na 68,324 dolara.

Cijena zlata je porasla na 4.860,53 dolara za trojsku uncu, a cena pšenice pala na 5,3273 dolara za bušel (bušel iznosi 27,216 kg).

Vrednost evra u odnosu na dolar na valutnoj berzi Forex iznosi 1,17898 dolara, što je za 0,1 odsto više nego na početku trgovine.

Nafta

Cijene

