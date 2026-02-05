Logo
Umanjene plate članovima uprave RiTE Ugljevik i glavnom pravnom savjetniku

Izvor:

Agencije

05.02.2026

15:19

РиТЕ Угљевик
Foto: ATV

Nadzorni odbor Rudnika i termoelektrane "Ugljevik" donio je odluku da članovima uprave i glavnom pravnom savjetniku od 1. februara bruto plate budu umanjene za 10 odsto.

Uprava preduzeća je pokrenula ovu inicijativu, te je Nadzornom odboru uputila prijedlog odluke imajući u vidu aktuelne ekonomske i proizvodne okolnosti, saopšteno je iz RiTE "Ugljevik".

Prijedlog je usvojen na sjednici u utorak, 3. februara, a primjena počinje od 1. februara.

Ova mjera donesena je u skladu sa zaključcima Vlade Republike Srpske i Programom ekonomskih reformi za period od 2026. do 2028. godine s ciljem racionalizacije troškova poslovanja u uslovima izražene nelikvidnosti i otežanog proizvodnog procesa u osnovnim djelatnostima ovog preduzeća.

Odluka važi do otklanjanja razloga koji su doveli do njenog donošenja, a u skladu s njom biće zaključeni novi ugovori o pravima i obavezama sa navedenim pozicijama.

"RiTE "Ugljevik" nastavlja da, u saradnji sa nadležnim institucijama, preduzima sve potrebne aktivnosti na stabilizaciji poslovanja i stvaranju uslova za dugoročno održiv rad preduzeća", navode iz ovog preduzeća.

