Srebro doživjelo novu katastrofu

Cijene srebra pale su u četvrtak i do 16 odsto, čime je prekinut dvodnevni oporavak, dok se ovaj plemeniti metal i dalje pokušava oporaviti od izražene volatilnosti.

Spot cijena srebra posljednji put je zabilježila pad od oko 13 odsto, na 76,97 dolara po unci, dok su terminski ugovori u Njujorku bili niži za više od osam odsto, na 77,28 dolara po unci.

Srebro je prethodno zabilježilo rekordni rast, da bi prošlog petka doživjelo nagli pad od gotovo 30 odsto. Podaci LSEG-a pokazuju da je tokom 2025. godine cijena srebra porasla za oko 146 odsto.

Špekulacije kao glavni pokretač

Analitičari kao ključne razloge nedavnih promjena cijena ističu špekulativne tokove, pozicioniranje sa leveridžom i trgovanje vođeno opcijama, a ne stvarnu fizičku potražnju.

„Vid‌jeli ste veliki broj špekulativnih pozicija koje su se nagomilavale… Ne mislim da su još u potpunosti iscrpljene“, rekao je Sunil Garg, generalni direktor Lighthouse Cantona.

Iako Garg navodi da fundamentalni razlozi za potražnju za srebrom i dalje postoje, savjetuje investitorima da sačekaju dok se špekulativne pozicije u potpunosti ne „očiste“.

Srebro ima široku industrijsku i tehnološku primjenu, uključujući solarnu energiju, katalizatore i elektroniku.

Stroži uslovi na tržištu

„Zahtjevi za maržom koje podižu različite berze metala širom svijeta… to je nešto što će ugasiti dio špekulacija“, rekao je Garg. CME Grup je nakon naglog pada prošlog petka povećala zahtjeve za maržom.

„Kako su cijene padale, zaštita trgovaca prešla je sa kupovine u jačini na prodaju u slabosti, aktivirane su stop-out opcije za investitore, a gubici su se prelijevali kroz sistem“, naveo je Goldman Sachs u bilješci objavljenoj u srijedu.

Veća korekcija nego kod zlata

Korekcija cijena srebra bila je izraženija nego kod zlata, zbog strožih uslova likvidnosti na londonskom tržištu, što je dodatno povećalo oscilacije cijena.

Goldman Sachs je dodao da vremenski okvir volatilnosti ukazuje na to da su zapadni tokovi, a ne kineske špekulacije, odgovorni za veći dio rasta i kasnijeg smirivanja cijena, uz napomenu da se većina najburnijih kretanja dogodila dok su kineska tržišta terminskih ugovora bila zatvorena.

Poređenja sa „meme“ dionicama

Nagli pomaci cijena srebra izazvali su sve češća poređenja sa takozvanim „meme“ dionicama, poput GameStopa – trgovca video-igrama koji je postao globalni fenomen 2021. godine, nakon masovnog ulaganja malih investitora sa Redita, što je dovelo do rasta cijene dionica daleko iznad nivoa koje su tradicionalni modeli vrednovanja mogli da opravdaju.

Posmatrači tržišta upozoravaju da su cijene srebra u jednom trenutku bile odvojene od održivih nivoa, zbog čega je trgovanje ovim metalom sve više ličilo na trgovinu „meme“ imovinom, prenosi SEEbiz.