Bespovratno 300.000 KM za preduzetnike: Evo ko ima pravo

Opština Tomislavgrad u srijedu je objavila Program podrške preduzetništvu na području ove opštine za 2026. godinu.
Ukupan iznos podrške je 300 hiljada konvertibilnih maraka.
Programom podrške preduzetništvu opštine Tomislavgrad za 2026. godinu utvrđuju se mjere podrške, uslovi, cilj, postupak i način sprovođenja mjera, kriterijum dodjele podrške, korisnici, iznos sredstava, intenzitet podrške, prihvatljivi troškovi, djelatnosti isključene iz prava na podršku te nosioci provedbe, navode iz Opštine.
Podrške u smislu ovog Programa podrazumijevaju bespovratna finansijska sredstva odobrena za prihvatljive troškove i dodijeljena korisniku na način i pod uslovom kako je definisano ovim Programom.
Korisnici podrške iz ovog programa mogu biti subjekti malih preduzeća, odnosno mikro privredna društva i obrti registrovani kod nadležnog tijela sa sjedištem na prostoru Opštine i koji ispunjavaju uslove utvrđene ovim programom.
