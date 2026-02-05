Bespovratno 300.000 KM za preduzetnike: Evo ko ima pravo

Opština Tomislavgrad u srijedu je objavila Program podrške preduzetništvu na području ove opštine za 2026. godinu.

Ukupan iznos podrške je 300 hiljada konvertibilnih maraka.

Fudbal Partizan smjenjuje trenera: Četiri imena u igri za nasljednika?

Programom podrške preduzetništvu opštine Tomislavgrad za 2026. godinu utvrđuju se mjere podrške, uslovi, cilj, postupak i način sprovođenja mjera, kriterijum dodjele podrške, korisnici, iznos sredstava, intenzitet podrške, prihvatljivi troškovi, djelatnosti isključene iz prava na podršku te nosioci provedbe, navode iz Opštine.

Podrške u smislu ovog Programa podrazumijevaju bespovratna finansijska sredstva odobrena za prihvatljive troškove i dodijeljena korisniku na način i pod uslovom kako je definisano ovim Programom.

Gradovi i opštine Građanima upućena dva upozorenja: Oprez neophodan

Korisnici podrške iz ovog programa mogu biti subjekti malih preduzeća, odnosno mikro privredna društva i obrti registrovani kod nadležnog tijela sa sjedištem na prostoru Opštine i koji ispunjavaju uslove utvrđene ovim programom.