Logo
Large banner

Bespovratno 300.000 KM za preduzetnike: Evo ko ima pravo

Izvor:

ATV

05.02.2026

09:52

Komentari:

0
Бесповратно 300.000 КМ за предузетнике: Ево ко има право
Foto: ATV

Opština Tomislavgrad u srijedu je objavila Program podrške preduzetništvu na području ove opštine za 2026. godinu.

Ukupan iznos podrške je 300 hiljada konvertibilnih maraka.

ФК Партизан

Fudbal

Partizan smjenjuje trenera: Četiri imena u igri za nasljednika?

Programom podrške preduzetništvu opštine Tomislavgrad za 2026. godinu utvrđuju se mjere podrške, uslovi, cilj, postupak i način sprovođenja mjera, kriterijum dodjele podrške, korisnici, iznos sredstava, intenzitet podrške, prihvatljivi troškovi, djelatnosti isključene iz prava na podršku te nosioci provedbe, navode iz Opštine.

Podrške u smislu ovog Programa podrazumijevaju bespovratna finansijska sredstva odobrena za prihvatljive troškove i dodijeljena korisniku na način i pod uslovom kako je definisano ovim Programom.

градјани

Gradovi i opštine

Građanima upućena dva upozorenja: Oprez neophodan

Korisnici podrške iz ovog programa mogu biti subjekti malih preduzeća, odnosno mikro privredna društva i obrti registrovani kod nadležnog tijela sa sjedištem na prostoru Opštine i koji ispunjavaju uslove utvrđene ovim programom.

Podijeli:

Tagovi:

Tomislavgrad

bespovratna sredstva

preduzetništvo

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

klkuč, nekretnina, vrata

Ekonomija

Kredit na 30 godina ili plaćanje kirije do penzije? Na šta se mladi sve češće odlučuju

4 h

0
Храна за бебе

Ekonomija

Roditelji, pazite! Povlači još jedna hrana za bebe

5 h

0
Још једна њемачка компанија дијели отказе: Без посла остаје 230 радника

Ekonomija

Još jedna njemačka kompanija dijeli otkaze: Bez posla ostaje 230 radnika

5 h

0
Сухомеснати производ повлачи се са тржишта! Провјерите своје залихе

Ekonomija

Suhomesnati proizvod povlači se sa tržišta! Provjerite svoje zalihe

6 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

27

Ko je osjećajniji tokom intimnog odnosa - muškarci ili žene?

14

21

Zakazano novo suđenje za ubistvo Slaviše Ćuluma

14

18

Minić: Sve ukazuje da će Karan ponovo pobijediti

14

15

Orban: Nećemo tolerisati miješanje u izborni proces

14

13

Očekuje se rekordna proizvodnja kafe

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner