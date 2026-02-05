Logo
Još jedna njemačka kompanija dijeli otkaze: Bez posla ostaje 230 radnika

Izvor:

RT Balkan

05.02.2026

08:51

Komentari:

0
Njemački dobavljač u automobilskoj industriji "Aumovio", koji se izdvojio iz kompanije automobilske grupe "Kontinental", planira da otpusti oko 230 radnika u Srbiji, što je dio širih mjera štednje koje će primjeniti i na drugim tržištima, prenosi Blumberg Adria.

Ukidanje ovih radnih mjesta predviđeno je u njihovom pogonu u Novom Sadu, a trebalo bi da najveći dio procesa bude završen do kraja 2026. godine. Otkazi će "pretežno" biti sprovedeni u okviru njihovog centra koji obuhvata istraživanje i razvoj, ali iz kompanije tvrde da to neće uticati na nastavak rada centra.

"Aumovio" trenutno zapošljava oko 2.400 ljudi u Srbiji, što znači da se mjere odnose na nešto manje od 10 odsto ukupnog broja zaposlenih u ovdašnjem ogranku. Podsjetimo, kompanija je u Novom Sadu aktivna na dvije lokacije - ima centar za istraživanje i razvoj i megafabriku - gdje, kako ističu, kombinuju inženjerski razvoj i modernu proizvodnju.

Cilj kompanije je da na svjetskom nivou smanji udio troškova za istraživanje i razvoj u ukupnim izdacima na ispod 10 odsto do 2027, pri čemu taj procenat prema posljednjim dostupnim podacima za treći kvartal 2025 iznosi 11,9 odsto.

Izazovi u automobilskoj industriji odrazili su se i na Srbiju, gdje taj sektor u principu snažno raste u posljednjih 25 godina, ali su dijelovi industrije u posljednje vrijeme izgubili konkurentnost. Kablovski snopovi donedavno su bili glavni izvozni proizvod, ali trenutno gube zamah, jer su troškovi rada i drugi troškovi naglo porasli.

"Mnoge od tih kompanija sada planiraju da se presele u zemlje sa nižim troškovima, poput onih na Bliskom istoku i u Sjevernoj Africi", navodi se u jednom od izvještaja konsultantske i revizorske kuće "Ernst end Jang".

Više preduzeća koja posluju u Srbiji proteklih mjeseci već su najavila otpuštanja, uključujući "Leoni" i "Drekslmajer".

Procjenjuje se da će mjere uticati na do 4.000 radnih mjesta globalno, a prvenstveno će se sprovoditi na lokacijama u Indiji, Singapuru, Rumuniji, Srbiji, Nemačkoj i Meksiku. Prema podacima sa njihovog sajta, kompanija ukupno zapošljava više od 86.000 radnika.

Operacije "Aumovija" u Srbiji obuhvataju napredni inženjerski razvoj i modernu, visokopreciznu proizvodnju. Istraživačko-razvojni centar u Novom Sadu radi na širokom spektru elektronskih i softverski zasnovanih tehnologija za putnička i komercijalna vozila. To, između ostalog, uključuje instrument table, radarske i kamerne sisteme, telematičke upravljačke jedinice, digitalna rješenja za pristup vozilu kao što su sistemi zasnovani na pametnim telefonima ili daljinski ulazak bez ključa, module za upravljanje karoserijom i zonama, module kočnica prikolice, sisteme za detekciju prisustva djeteta, funkcije e-mobilnosti i projekcioni displej u vidnom polju vozača.

Ove mjere štednje uslijedile su nakon što se "Aumovio" prošle godine izdvojio iz njemačkog proizvođača auto-delova "Kontinental", kako bi poslovao kao nezavisni dobavljač u oblastima autonomne mobilnosti, softverskih rješenja za vozila, napredne elektronike, sistema bezbjednosti i tehnologija povezanih sa korisničkim iskustvom.

"Kontinental je izdvojio svoj nekadašnji sektor Automotive u zasebnu kompaniju. Pod imenom Aumovio, kompanija je počela da posluje kao nezavisna na Frankfurtskoj berzi 18. septembra prošle godine", podsjetili su u Kontinentalu.

Prilikom pokretanja nove firme, akcije Aumovija dodeljene su akcionarima matičnog Kontinentala, tako da su za svake dvije akcije Kontinentala njihovi vlasnici dobijali po jednu deonicu Aumovija.

"Kontinental" je zapošljavao oko 4.000 ljudi u Subotici, Velikim Crljenima i Novom Sadu, a poslije odvajanja "Aumovija", pod okriljem Kontinentala ostale su lokacije u Subotici i Velikim Crljenima, prenosi RT Balkan.

Njemačka

Kompanija

Otkaz

