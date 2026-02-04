Ova zemlja danas bukvalno "pliva" u zlatu

Španija je 2025. godinu završila sa zlatnim i deviznim rezervama vrijednim gotovo 94 milijarde evra, što predstavlja najviši nivo od kada postoje uporedivi podaci, saopštila je Centralna banka Španije.

Rast rezervi pre svega odražava snažnu globalnu potražnju za zlatom, koje se u periodima geopolitičke nestabilnosti i finansijske neizvesnosti smatra sigurnim utočištem za kapital.

Ipak, u Španiji zlato nikada nije bilo samo ekonomska kategorija. Njegovo mjesto u kolektivnom pamćenju vezano je i za jednu od najkontroverznijih epizoda 20. vijeka – takozvano „moskovsko zlato“, termin koji i danas izaziva političke i istorijske polemike.

Šta zapravo predstavlja „moskovsko zlato“

Prije izbijanja Španskog građanskog rata 1936. godine, španske zlatne rezerve nisu bile među najvećima u svijetu, ali su zemlji davale određeni finansijski kredibilitet i manevarski prostor u međunarodnoj trgovini.

Situacija se dramatično promijenila izbijanjem rata. Zbog diplomatske izolacije i ograničenog pristupa međunarodnim finansijskim tokovima, republikanska vlada suočila se sa ozbiljnim problemom finansiranja ratnih troškova.

U tim okolnostima donijeta je odluka da se većina zlatnih rezervi Banke Španije prebaci u inostranstvo, prije svega u Sovjetski Savez. Ukupno je oko 76 odsto rezervi, odnosno oko 510 tona zlata, prebačeno iz Kartagene u oktobru 1936. godine, prenosi B92.

Gde se danas nalazi špansko zlato

Danas Španija raspolaže sa oko 281 tonom zlata, koje se čuva u Banci Španije i depozitima u SAD, Velikoj Britaniji i Švajcarskoj, prema podacima Svjetskog savjeta za zlato.

Ove rezerve nemaju direktnu vezu sa zlatom iz perioda Građanskog rata, već su rezultat savremene monetarne politike, članstva u evrozoni i upravljanja deviznim rezervama.

Rekordan nivo rezervi iz 2025. godine rezultat je prije svega rasta cijene zlata na globalnom tržištu.

Za razliku od perioda Građanskog rata, kada je zlato bilo ključni resurs za opstanak države, danas ono predstavlja finansijski instrument stabilnosti i povjerenja u ekonomiju.