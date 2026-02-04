Ogavni snimci iz telefona Džefrija Epstajna

Na društvenim mrežama šire se snimci povezani s Džefrijem Epstajnom, osuđenim američkim seksualnim prestupnikom čije su aktivnosti bile predmet velikih istraga i brojnih skandala.

Na jednom od snimaka vidi se Epstajn kako usmjerava veoma čudan pogled u kameru, dok su kasniji kadrovi najvjerovatnije povezani sa intimnim scenama između odraslih osoba.

Hronika Telefonska linija ''Krimolovci'': Evo koliko poziva je primljeno u januaru

Zbog izuzetno osjetljivog i eksplicitnog sadržaja, mnogi dijelovi objavljenih snimaka su zatamnjeni.

Na drugom snimku vidi se unutrašnjost sobe u kojoj se nalazi plišani meda.

Takođe je prikazan snimak u kome uz muziku plešu osobe, koje su po svemu sudeći nage, jer je taj snimak zatamnjen.

Objavljeni milioni novih Epstajnovih dosijea

Podsjetimo, Ministarstvo pravde SAD objavilo je milione dosijea vezanih za slučaj Džefrija Epstajna, uključujući pornografske video snimke i slike.

Zamjenik državnog tužioca Tod Blanš rekao je javnosti da će ministarstvo objaviti više od 3,5 miliona stranica, 2.000 video snimaka i 180.000 slika vezanih za slučaj.

Državni tužilac je rekao da dosijei objavljeni 30. januara „sadrže velike količine komercijalne pornografije i slika koje su zaplijenjene sa Epštajnovih uređaja, ali koje on nije snimio“.

Spomenuti mnogi poznati: Bil Gejts, princ Endru, bivši britanski ambasador u SAD...

Svijet Žena sama sebe prijavila policiji: Ovo je bila kap koja je prelila čašu

U jednom od brojnih novoobjavljenih mejlova navodi se da je Bil Gejts, jedan od najbogatijih ljudi na svijetu, osnivač i bivši direktor Majkrosofta i suosnivač Bila i Melinde Gejts fondacije, dobio polno prenosivu bolest pošto je spavao sa mladim Ruskinjama, prenosi britanski "Telegraf". Gejts je reagovao na ove tvrdnje nazvavši ih "apsolutno apsurdnim i potpuno lažnim".

Novoobjavljeni dosijei uključuju i tri fotografije koje izgleda prikazuju Endrua Mauntbatena-Vindzora na sve četiri iznad žene koja leži na podu.

Endru je rođen kao britanski princ, ali je nakon niza kontroverzi, uključujući prijateljstvo sa Džefrijem Epstajnom, izgubio vojnu titulu, pokroviteljstva i pravo na oslovljavanje sa "Njegovo Kraljevsko Visočanstvo".

Na jednoj od njih, Mendelson je fotografisan u donjem vešu u Epstajnovom luksuznom stanu u Parizu, dok mu na drugoj neidentifikovana žena masira stopalo.

Fotografije potiču iz Epstajnove privatne arhive, a Mandelson tvrdi da se ne sjeća okolnosti u kojima su snimljene niti ljudi koji se na njima pojavljuju, piše "Dejli mejl".

Ko je bio Džefri Epstajn?

Džefri Epstajn bio je američki finansijer i investitor, poznat po ogromnom bogatstvu i društvenim vezama sa slavnim i moćnim ljudima, uključujući političare, kraljevske porodice i poznate ličnosti.

Karijeru je započeo u finansijama, prvo u učestalom radu u investicionim bankama, a potom je osnovao sopstvenu firmu koja je upravljala bogatstvom ultrabogatih klijenata.

Svijet Odlazak u penziju sa 57 godina uz 95 odsto plate i doprinose

Epstajn je postao najpoznatiji zbog optužbi za seksualno zlostavljanje maloljetnica, koje su ga dovodile u veze sa međunarodnim skandalima i kriminalnim istragama.

Bio je osuđen za seksualne prestupe u 2008. godini na 13 mjeseci zatvora, a u avgustu 2019. pronađen je mrtav u zatvorskoj ćeliji u Njujorku pod okolnostima koje su izazvale brojne teorije zavjere.

Njegova mreža i dalje je predmet istraga i otkrića, uključujući i dokumente i snimke koji povezuju moćne ličnosti i kriminalne aktivnosti.