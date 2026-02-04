Oglasila se Melinda Gejts: Epstajnovi dokumenti o Bilu vratili bolne trenutke iz mog braka

Milijarderka i filantropkinja Melinda Frenč Gejts izjavila je da je ponovo spominjanje njenog bivšeg supruga, suosnivača Majkrosofta Bila Gejtsa, u novim dokumentima vezanim za pokojnog seksualnog prestupnika Džefrija Epstajna, otvorilo "bolna poglavlja iz njenog braka".

U razgovoru za NPR-ov podkast Vajld Kard rekla je da osjeća "nevjerovatnu tugu" zbog Epstajnovih optužbi te da osobe koje se spominju u tim dokumentima, uključujući i njenog bivšeg supruga, moraju na njih odgovoriti.

"Sretna sam što sam daleko od sve te prljavštine", kazala je, piše BBC.

Par se razveo 2021. godine, nakon 27 godina braka.

Dokumenti koje je objavilo američko Ministarstvo pravde uključuju i Epstajnovu tvrdnju da je Bil Gejts dobio polno prenosivu bolest. Gejts je tu tvrdnju nazvao "apsolutno apsurdnom".

"Ove tvrdnje - koje dolaze od dokazanog, ogorčenog lažova - potpuno su apsurdne i u potpunosti netačne", poručio je portparol Bila Gejtsa.

BBC je kontaktirao njegove predstavnike i povodom komentara njegove bivše supruge.

Bil Gejts nije optužen za bilo kakvo krivično djelo od strane Epstajnovih žrtava, a njegovo spominjanje u dokumentima ne podrazumijeva kriminalnu aktivnost bilo koje vrste.

U intervjuu za NPR, Melinda Frenč Gejts je rekla:

"Meni je lično teško svaki put kada se ti detalji ponovo pojave, jer me podsjećaju na neke veoma, veoma bolne trenutke u mom braku".

Dodala je:

"Kakva god pitanja da još postoje, a ne mogu znati sve, ta pitanja su za te ljude, pa i za mog bivšeg supruga. Oni na to trebaju odgovoriti, a ne ja".

Američki mediji su ranije izvijestili da je Melinda, prije razdvajanja, bila uznemirena zbog povezanosti svog supruga s Epstajnom. Nakon što je razvod objavljen, Bil je priznao da je 2019. godine imao aferu s jednom zaposlenicom Majkrosofta.

Optužbe koje se odnose na Bila Gejtsa nalaze se u više od tri miliona dokumenata koje je prošle sedmice objavilo američko Ministarstvo pravde.

Dva mejla od 18. jula 2013. godine navodno je napisao Epstajn, ali nije jasno da li su ikada poslani Gejtsa.

Oba su poslana s Epstajnove mejl adrese i vraćena na istu adresu, bez vidljive mejl adrese povezane s Gejts, a poruke nisu potpisane.

Jedan mejl napisan je kao pismo ostavke iz Fondacije Bil i Melinda Gejts i sadrži žalbu zbog navodne nabavke lijekova za Bila "kako bi se nosio s posljedicama seksa s ruskim djevojkama".

Drugi mejl, koji počinje s "dragi Bil", žali se na prekid prijateljstva i iznosi dodatne tvrdnje da je Bil Gejts pokušao prikriti polno prenosivu infekciju, uključujući i od tadašnje supruge Melinde.

Tokom godina, Bil Gejts i njegovi predstavnici umanjivali su njegovu povezanost s Epstajnom. Gejts je ranije tvrdio da su imali samo "nekoliko večera" tokom kojih su razgovarali o filantropskom projektu koji se nikada nije realizovao.

Nakon najnovijih optužbi, glasnogovornik Bila Gejtsa izjavio je:

"Jedino što ovi dokumenti pokazuju jeste Epstajnova frustracija zbog toga što nije imao kontinuiran odnos s Gejtsom i do kojih je granica bio spreman ići kako bi ga upleo i oklevetao".

Mnogi dokumenti, mejlovi i fotografije u milionima fajlova koje je prošle sedmice objavilo Ministarstvo pravde bacaju svjetlo na Epstajnovu široku mrežu slavnih ličnosti, poslovnih lidera i svjetskih državnika - kontakte koji su u nekim slučajevima opstajali i nakon njegove presude iz 2008. godine zbog traženja seksa od 14-godišnje djevojčice.

Džefri Epstajn je preminuo 2019. godine u zatvoru u Njujorku, dok je čekao suđenje u slučaju trgovine ljudima radi seksualnog iskorištavanja.