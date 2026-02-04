Logo
Large banner

Међу ухапшеним рекеташима и четири малољетника

Извор:

СРНА

04.02.2026

08:36

Коментари:

0
Lisice zatvor pritvor
Фото: Ron Lach/Pexels

У Београду су ухапшена четири малољетника и четири одрасла лица, који су рекетирали привредне субјекте и угоститељске објекте, наводно нудећи заштиту од "врачарског клана".

Ухапшена су лица чији су иницијали А.А, А.Б, Д.Т. и О.Ђ, као и четири малољетна, саопштено је из МУП-а Србије.

Учионица

Свијет

Ученик (14) избо ножем наставницу

У саопштењу се наводи да постоје основи сумње да је А.А. у дужем периоду обилазио привредне субјекте и угоститељске објекте, наводно нудећи заштиту од "врачарског клана" и тражећи унапријед новац за своје услуге.

Након легитимисања лица у једном угоститељском локалу на подручју београдске општине Звездара и њиховог извођења из локала, они су пружали отпор и напали су двојицу полицијских службеника и нанијели им повреде.

Ухапшени су због постојања основа сумње да су извршили кривична дјела изнуда и напад на службено лице у вршењу службене дужности.

marija-zaharova-030925

Свијет

Захарова о случају Епстина: Нека се присјете Путинових ријечи

Осумњиченима А.А, А.Б, Д.Т. и О.Ђ. одређено је задржавање до 48 сати и они ће, уз кривичну пријаву, бити приведени надлежном тужилаштву.

Подијели:

Тагови:

Београд

хапшење

reketiranje

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Испробајте овај трик приликом прања џемпера: Изгледаће као нови

Савјети

Испробајте овај трик приликом прања џемпера: Изгледаће као нови

2 ч

0
Пет хороскопских знакова који с годинама постају све привлачнији

Занимљивости

Пет хороскопских знакова који с годинама постају све привлачнији

2 ч

0
Враћа се снијег: Објављена прогноза до суботе

Друштво

Враћа се снијег: Објављена прогноза до суботе

2 ч

0
Детаљи убиства Гадафијевог сина

Свијет

Детаљи убиства Гадафијевог сина

2 ч

0

Више из рубрике

Пожар прогутао шталу и хиљаде бала сијена на Зупцима

Хроника

Пожар прогутао шталу и хиљаде бала сијена на Зупцима

3 ч

0
Све више саобраћајних незгода: Повећан број погинулих

Хроника

Све више саобраћајних незгода: Повећан број погинулих

19 ч

0
Борислав Бојанић

Хроника

Полиција открила шокантне детаље убиства у Словенији

20 ч

0
Необична незгода у БиХ: Аутом се забила у зграду Поште

Хроника

Необична незгода у БиХ: Аутом се забила у зграду Поште

21 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

51

Сјајне вијести за путнике: Суспендује се ЕЕС

10

51

Након афере "Епстајн" Универзитет ће размотрити одузимање почасних звања

10

51

Маск први човјек са богатством већим од 800 милијарди долара

10

50

Путин: Односи Русије и Кине су као прољеће

10

48

Како је настала гола хаљина којом је Хајди Клум згрозила свијет

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner