Међу ухапшеним рекеташима и четири малољетника

У Београду су ухапшена четири малољетника и четири одрасла лица, који су рекетирали привредне субјекте и угоститељске објекте, наводно нудећи заштиту од "врачарског клана".
Ухапшена су лица чији су иницијали А.А, А.Б, Д.Т. и О.Ђ, као и четири малољетна, саопштено је из МУП-а Србије.
У саопштењу се наводи да постоје основи сумње да је А.А. у дужем периоду обилазио привредне субјекте и угоститељске објекте, наводно нудећи заштиту од "врачарског клана" и тражећи унапријед новац за своје услуге.
Након легитимисања лица у једном угоститељском локалу на подручју београдске општине Звездара и њиховог извођења из локала, они су пружали отпор и напали су двојицу полицијских службеника и нанијели им повреде.
Ухапшени су због постојања основа сумње да су извршили кривична дјела изнуда и напад на службено лице у вршењу службене дужности.
Осумњиченима А.А, А.Б, Д.Т. и О.Ђ. одређено је задржавање до 48 сати и они ће, уз кривичну пријаву, бити приведени надлежном тужилаштву.
