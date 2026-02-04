Ученик (14) избо ножем наставницу

04.02.2026
08:34
Коментари:0
Ученик (14) је ножем избо и тешко повриједио наставницу у школи у градићу Санари сир Мер на медитеранској обали, изјавио је француски министар просвете Едуар Жефре.
Жефре је у објави на платформи X додао да је одмах кренуо ка школи. Више извора је за "Фигаро" рекло да је наставница рањена у стомак и руку, и да је у критичном стању хитно превезена у болницу.
Према неколико полицијских извора, инцидент се догодио током поподнева у јавној школи, а ученик је изненада устао и три или четири пута избо своју наставницу ликовног, жену у шездесетим годинама.
Јавни тужилац из Тулона, Рафаел Баланд, навео је да је тинејџер ухапшен и притворен због покушаја убиства.
Полицијски извор је за "Фигаро" рекао да је ученик већ добио неколико упозорења од своје наставнице, вјероватно због његовог понашања, прије него што ју је напао, преноси "24Седам".
