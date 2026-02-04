Logo
Враћа се снијег: Објављена прогноза до суботе

АТВ

04.02.2026

08:20

Враћа се снијег: Објављена прогноза до суботе
Фото: АТВ

Данас се у БиХ очекује претежно облачно вријеме. У јутарњим сатима, дио пријеподнева и током ноћи киша у већини подручја, а послије подне, углавном, на западу и сјеверозападу Босне.

Више падавина на сјеверу и западу Херцеговине и на југозападу Босне.

Вјетар умјерен до јак јужни и југоисточни. Највиша дневна температура од 8 до 14, на југу и сјеверу земље до 16 степени. У Сарајеву претежно облачно вријеме са кишом. Падавине углавном у првом дијелу дана и током ноћи. Највиша дневна око 13 степени.

У четвртак нас очекује претежно облачно вријеме са кишом. На врховима планинама са снијегом. Послије подне у већем дијелу Босне се очекује престанак падавина. Интензивније падавине у сјеверним, западним подручјима Херцеговине и понегдје на југозападу Босне. Вјетар слаб до умјерен јужни и југозападни. Јутарња температура од 3 до 9, на југу до 12, а дневна од 6 до 12, на југу и сјевероистоку земље до 14 степени.

Петак: Умјерено до претежно облачно вријеме са кишом у већем дијелу земље. На планинама се очекује слаб снијег. Падавине углавном послије подне и током ноћи. Вјетар слаб јужни и југоисточни. Јутарња температура од 1 до 6, на југу до 8, а дневна од 6 до 12, у сјеверним подручјима до 14 степени.

Субота: Претежно облачно вријеме. У јутарњим сатима и дио пријеподнева се очекује слаба киша, а на планинама слаб снијег. Вјетар слаб промјенљивог смјера. Јутарња температура од 2 до 8, на југу до 10, а дневна од 6 до 12, на југу и понегдје на сјеверу земље до 14 степени, јавља Федерални хидрометеоролошки завод.

Вријеме

Временска прогноза

