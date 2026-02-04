Logo
Испробајте овај трик приликом прања џемпера: Изгледаће као нови

Испробајте овај трик приликом прања џемпера: Изгледаће као нови

Зима је сезона за многе најљепших, али и најосјетљивијих комада гардеробе. Дебели џемпери, кардигани, вунени капути и трикотажни комплети уносе посебну топлину у наш стил, али управо они најбрже показују знакове пропадања: грудвице, истезање, скупљање и губитак форме. Ако вам се чини да вам зимска гардероба траје једва једну сезону, проблем најчешће није у квалитету одјеће, већ у погрешном одржавању.

Стручњаци упозоравају да већина људи из добре намјере прави исте грешке које дугорочно уништавају природна влакна.

1. Претјерано прање је највећи непријатељ вуне

Једна од најчешћих грешака је прање џемпера послије сваког ношења. Вуна и кашмир то не подносе добро. Честим прањем влакна слабе, тање се и брже настају грудвице. Природна влакна садрже ланолин, природно уље које има способност самоочишћења и штити тканину.

Савјетује се да их рјеђе перете и то, идеално, ручно. Ако користите веш-машину, бирајте искључиво програм за вуну или осјетљиве тканине, хладну воду и детерџент намијењен природним влакнима. Увијек провјерите етикету и препоручени начин одржавања.

2. Не одбацујте џемпере због грудвица

Куглице на џемперима настају усљед трења – торбе, руксака, капута или сједишта у превозу. Иако дјелују као знак истрошености, оне нису крај за омиљени комад. Управо супротно.

Стручњаци препоручују коришћење бријача или чешља за тканину. Чим приметите прве куглице, положите џемпер на равну подлогу и лаганим, кратким потезима их уклоните. Остатке длачица можете покупити љепљивом траком. Редовно уклањање спречава даље пропадање тканине и продужава вијек одјеће.

3. Перете преврнуте џемпере, али без додатне заштите

Окретање одјеће наопако прије прања јесте добра навика, али често није довољна. Током центрифуге долази до трења које и даље оштећује влакна.

Најбоље рјешење је мрежаста врећица за прање. Она додатно штити тканину, смањује механички стрес и чува спољашњи изглед џемпера, кардигана и плетених хаљина.

4. Од вруће воде се џемпери скупе

Топла, па чак и млака вода може трајно да уништи вунене и кашмирске комаде. Скупљање је често неповратно, а одјећа изгуби облик и дужину.

За прање и испирање користите искључиво хладну воду. Флеке рјешавајте локално, благим средством и без потапања цијелог комада.

Бонус трик: У воду за испирање додајте малу количину обичног шампона или регенератора за косу. Овај једноставан трик омекшава влакна, враћа еластичност и чини тканину пријатнијом на додир.

5. Цијеђењем и сушењем на вјешалици се уништава облик

Послије прања, многи инстинктивно циједе џемпере или их каче на вјешалицу. То је једна од најштетнијих навика. Мокра вуна је тешка и под сопственом тежином се истеже.

Умјесто тога, комад њежно исциједите рукама, положите га на пешкир, уролајте како бисте извукли вишак воде, а затим сушите равно, на сувој подлози. Сушилицу избјегавајте у потпуности – она готово сигурно доводи до скупљања и оштећења влакана.

