Испробајте овај трик приликом прања џемпера: Изгледаће као нови

Зима је сезона за многе најљепших, али и најосјетљивијих комада гардеробе. Дебели џемпери, кардигани, вунени капути и трикотажни комплети уносе посебну топлину у наш стил, али управо они најбрже показују знакове пропадања: грудвице, истезање, скупљање и губитак форме. Ако вам се чини да вам зимска гардероба траје једва једну сезону, проблем најчешће није у квалитету одјеће, већ у погрешном одржавању.
Стручњаци упозоравају да већина људи из добре намјере прави исте грешке које дугорочно уништавају природна влакна.
Једна од најчешћих грешака је прање џемпера послије сваког ношења. Вуна и кашмир то не подносе добро. Честим прањем влакна слабе, тање се и брже настају грудвице. Природна влакна садрже ланолин, природно уље које има способност самоочишћења и штити тканину.
Савјетује се да их рјеђе перете и то, идеално, ручно. Ако користите веш-машину, бирајте искључиво програм за вуну или осјетљиве тканине, хладну воду и детерџент намијењен природним влакнима. Увијек провјерите етикету и препоручени начин одржавања.
Куглице на џемперима настају усљед трења – торбе, руксака, капута или сједишта у превозу. Иако дјелују као знак истрошености, оне нису крај за омиљени комад. Управо супротно.
Стручњаци препоручују коришћење бријача или чешља за тканину. Чим приметите прве куглице, положите џемпер на равну подлогу и лаганим, кратким потезима их уклоните. Остатке длачица можете покупити љепљивом траком. Редовно уклањање спречава даље пропадање тканине и продужава вијек одјеће.
Окретање одјеће наопако прије прања јесте добра навика, али често није довољна. Током центрифуге долази до трења које и даље оштећује влакна.
Најбоље рјешење је мрежаста врећица за прање. Она додатно штити тканину, смањује механички стрес и чува спољашњи изглед џемпера, кардигана и плетених хаљина.
Топла, па чак и млака вода може трајно да уништи вунене и кашмирске комаде. Скупљање је често неповратно, а одјећа изгуби облик и дужину.
За прање и испирање користите искључиво хладну воду. Флеке рјешавајте локално, благим средством и без потапања цијелог комада.
Бонус трик: У воду за испирање додајте малу количину обичног шампона или регенератора за косу. Овај једноставан трик омекшава влакна, враћа еластичност и чини тканину пријатнијом на додир.
Послије прања, многи инстинктивно циједе џемпере или их каче на вјешалицу. То је једна од најштетнијих навика. Мокра вуна је тешка и под сопственом тежином се истеже.
Умјесто тога, комад њежно исциједите рукама, положите га на пешкир, уролајте како бисте извукли вишак воде, а затим сушите равно, на сувој подлози. Сушилицу избјегавајте у потпуности – она готово сигурно доводи до скупљања и оштећења влакана.
